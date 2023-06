Κόσμος

Φιλιππίνες: Φωτιά σε πλοίο με δεκάδες επιβάτες (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τη διάσωση των επιβαινόντων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με 65 επιβαίνοντες στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πλοίο Esperanza Star τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ έπλεε στα ανοικτά της νήσου Πανγκλάο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα, 23:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδος).

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τη διάσωση των επιβαινόντων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

FLASH REPORT: Firefighting & rescue operations, isinagawa ng mga tauhan ng @coastguardph sa nasunog na passenger-cargo vessel na M/V Esperanza Star sa karagatang sakop ng Panglao, Bohol. | via Mao dela Cruz pic.twitter.com/LTcJzPTgqk — DZBB Super Radyo (@dzbb) June 18, 2023

