Αθλητικά

Euro 2024: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ που... κυνηγάει κόντρα στην Ελλάδα

Τι θα επιδιώξει ο άσος της μπάλας, στον αγώνα της Εθνικής Γαλλίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, για να σπάσει ένα ρεκόρ δεκαετιών.

προκριματικά του EURO 2024, ο Κιλιάν Μπαπέ, θα γίνει κάτοχος ακόμη ενός ρεκόρ στο γαλλικό ποδόσφαιρο, που «κρατά» εδώ και 65 (!) χρόνια. Εάν σκοράρει στον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας (19/6, 21:45) στην εντός έδρας αναμέτρηση, για τα





Με το τέρμα που σημείωσε την Παρασκευή στην νίκη της εθνικής Γαλλίας επί του Γιβραλτάρ με 3-0, ο νεαρός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, έφθασε στα 53 γκολ σε 55 συμμετοχές, σε μία αγωνιστική περίοδο κι «έπιασε» στην κορυφή του σχετικού πίνακα, τον «θρυλικό», Ζιστ Φοντέν, ο οποίος είχε σκοράρει 53 φορές σε όλες τις διοργανώσεις της περιόδου 1957-1958.

Ο 24χρονος επιθετικός, έχει πετύχει -για την σεζόν 2022-23- δώδεκα γκολ με τους «πετεινούς», εκ των οποίων οκτώ στο Μουντιάλ του Κατάρ, ενώ σκόραρε και 41 φορές με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.





Ετσι, εάν στο ματς της Δευτέρας, που θα γίνει στο Παρίσι και είναι το τελευταίο επίσημο της τρέχουσας σεζόν, ο Μπαπέ «βρει δίχτυα», θα περάσει στο «Πάνθεον» του γαλλικού ποδοσφαίρου.