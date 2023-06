Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK” στα τηλεπαιχνίδια που αγαπήσαμε (βίντεο)

Ταξίδι στο χρόνο με τους Μαρία Ηλιάκη και Νικόλα Ράπτη, παρέα με αγαπημένους παρουσιαστές και τα τηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή.

Kάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΤΑ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023»

Από το «Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο» με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον «Τροχό της Τύχης» με τον Γιώργο Πολυχρονίου μέχρι το «THE WALL» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, τα τηλεπαιχνίδια είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και στην καρδιά του ΑΝΤ1! Τι λέτε λοιπόν… παίζουμε στα πιο πετυχημένα και αγαπημένα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1;

Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το τηλεπαιχνίδι «THE WALL»,

Δείτε και την Μαρία Μπεκατώρου να μιλά για το «STILL STANDING»:

Την Κυριακή 18 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Γιώργος Πολύχρονίου και ο Μεγακλής Βιντιάδης.

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου