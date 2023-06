Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Η μεταστροφή του Ερντογάν και η ερειπωμένη εκκλησία Μπαλίνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, μεταφέρουν όσα αλλάζουν και όσα έρχονται στην Τουρκία και στην πολιτική σκηνή, μετά την επανεκλογή Ερντογάν, ενώ επισκέπονται και την ξεχασμένη εκκλησία Μπαλίνο.

-

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με σκιαγράφηση της "επόμενης ημέρας στην Τουρκία, μετά την επανεκλογή Ερντογάν, το μεγάλο "αγκάθι" πιυ ειναι η Οικονομία, αλλά και οι "μεταπτώσεις" του Τούρκου Προέδρου σε ότι αφορά την στάση του απέναντι στους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ακόμη, στο ίδιο επεισόδιο, μπορούμε να δούμε την ερειπωμένη εκκλησία Μπαλίνο που ζωντανεύει ξανά.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, για όσα μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε την Κυριακή, «Γιατί ο Ερντογάν τα έβαλε πάλι με τον Μητσοτάκη; Πως ξαφνικά ο Τούρκος Πρόεδρος βλέπει με θετικό μάτι τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Τί θα γίνει στις 22 Ιουνίου στην Τουρκία και πως θα επηρεάσει την οικονομία; Ο Ιμάμογλου θα καταφέρει να ηγηθεί του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή θα τα χάσει όλα; Και όχι μόνο αυτά: Πάμε στην ξεχασμένη εκκλησία Μπαλίνο η οποία μέσα από τα ερείπια της ζωντανεύει και πάλι. Συνομιλούμε με τον Πρόεδρο της κοινότητας Συμεών Σολταρίδη ο οποίος απευθύνει μια σημαντική έκκληση...».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή του Πατέρα: Πώς καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

F1 - GP Καναδά: Poleman ο Φερστάπεν