Θεσσαλονίκη: Τον... τσάκωσαν με ναρκωτικά στα ΚΤΕΛ

Ο έλεγχος των Αρχών έβγαλε... λαβράκι. Πού είχε κρύψει τα ναρκωτικά ο συλληφθείς.

Συνεχείς και εντατικοί είναι οι έλεγχοι που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις εμπορίας, διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, βραδινές ώρες χθες (17-06-2023), στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 37χρονο ημεδαπό, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό κουκούλας γυναικείου μπουφάν εντός του σακιδίου του ένα δέμα ηρωίνης συνολικού βάρους (115) γραμμαρίων και ένα δέμα άγνωστης ουσίας λευκού χρώματος συνολικού βάρους (54) γραμμαρίων, ενώ επιπλέον κατείχε και μικροδέμα κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

