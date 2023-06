Κοινωνία

Σεξουαλική επίθεση σε νεαρές στην Θεσσαλονίκη

Τι κατήγγειλαν τα δύο κορίτσια για την επίθεση.

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισε και συνέλαβε, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δύο άτομα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση δύο νεαρών κοριτσιών.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 16 και 18 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, βραδινές ώρες χθες (17-06-2023) στο κέντρο της πόλης, οι δύο συλληφθέντες προσέγγισαν τις νεαρές και ο μεν 16χρονος προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της μίας εξ αυτών, ενώ ο 18χρονος τις εξύβρισε και τις απείλησε.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

