Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άφαντη 4 χρόνια στους αγώνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σίγουρος για αυτοδυναμία της ΝΔ δήλωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ, ο οποίος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στην πρώην Πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας ότι «έχω πολλά ράμματα για την γούνα της».

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ακριβώς μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ήταν το πρωί της Κυριακής, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε τριμέτωπη επίθεση κατά των μεγαλύτερων κομμάτων, ενώ έβαλε στο «στόχαστρο» του πρώτα τον Αλέξη Τσίπρα και μετά την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι ίδια κόμματα, αλλά έχουν ίδια γραμμή πλεύσης. Τους λένε «350 προαπαιτούμενα» και λένε «ναι, 350 προαπαιτούμενα», που όμως μεταφράζονται σε σκληρά μέτρα για τον λαό. Ενδεικτικά, από τα 31 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, μόνο 314 εκατομμύρια θα πάνε στην Υγεία και δεν προβλέπεται πχ. να πάνε για προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες», είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, στις 25 Ιουνίου, «δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτοδυναμία της ΝΔ, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω από αυτό που βλέπω από τον κόσμο στις περιοδείες και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε μια νέα αντιλαϊκή Κυβέρνηση της ΝΔ, με αυτοδυναμία, που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική και τις εξαγγελίες της, που είναι σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή αντιπολίτευση και δεν μπορεί να την κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ούτε όταν είχε 30%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της ΝΔ την προηγούμενη τετραετία, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70%».

Ανέφερε πως «Ο λαός ξέρει για το ΚΚΕ ότι αποτελεί εμπόδιο στα αντιλαϊκά μέτρα και έχει δύναμη για να ληφθούν κάποια μέτρα στήριξης. Μόνο το ΚΚΕ έχει καθαρή γραμμή ότι ο λαός πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Θέλουμε τον λαό ενεργό και συμμέτοχο στους καθημερινούς αγώνες».

«Προσέξτε μην έρθετε με φόρα, γιατί κάπου θα βρείτε…»

Στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ερωτηθείς για την φράση του σε ομιλία «Προσέξτε μην έρθετε με φόρα, γιατί κάπου θα βρείτε», πως «εννοούσα τις πολιτικές και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Θα πρέπει με την δυναμική που δήθεν εμφανίζουν να μαζευτούν λίγο. Ο κ. Τσίπρας πήρε ένα ισχυρό ράπισμα από τον ελληνικό λαό με το 20% στις προηγούμενες εκλογές».

Συνέχισε λέγοντας «Για να αντιστρέψω τα βρώμικα κόλπα του κ. Τσίπρα και του παλιού ΠΑΣΟΚ, που έλεγαν ότι δεν έχει νόημα να πάρει άλλη μια μονάδα το ΚΚΕ και να έχει 9% από 8% στις προηγούμενες εκλογές, εμείς λέμε ότι το 1% παραπάνω για το ΚΚΕ είναι μεγάλη δύναμη και αυτό που χρειάζεται αυτήν την στιγμή η ελληνική κοινωνία, γιατί σημαίνει περισσότεροι βουλευτές που θα μάχονται για τον λαό. Ενώ, το να πάρει δύο βουλευτές παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει τίποτα, όπως απέδειξαν με όσα ψήφιζαν το προηγούμενο διάστημα».

Συμπλήρωσε ότι «αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει με την ΝΔ. Καλούμε τους ψηφοφόρους της να μην της δώσουν 41% και 40% να την πάνε πιο κάτω. Καλούμε τους εργαζόμενους που την ψήφισαν λόγω του διλλήματος «αυτοδυναμία ή αστάθεια» να επιλέξουν το ΚΚΕ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν «ανύπαρκτη» 4 χρόνια

Ερωτηθείς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μίλησε σε αυστηρό ύφος λέγοντας ότι «ο καθένας έχει πολλά ράμματα για την γούνα της κ. Κωνσταντοπούλου. Συνέβαλε τα μέγιστα το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – και ως Πρόεδρος της Βουλής - για να περάσουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και το τρίτο και πιο επαίσχυντο μνημόνιο. Μπορεί να έφυγε και να μην το ψήφισε, αλλά…»

«Νόμιζε ότι αντίσταση ήταν πόσο θα φωνάζει από το βήμα της Προέδρου της Βουλής. Φθάσαμε με ευθύνη της κ. Κωνσταντοπούλου, να μιλάει ο ΓΓ του ΚΚΕ στις 5 το πρωί στην Ολομέλεια, αυτό ήταν μια τραγωδία», είπε για την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Προσέθεσε ότι «Ήταν αυτή που είπε και υποστήριξε ότι «ήταν σχήμα λόγου ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα άρθρο». Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου για κατάργηση του μνημονίου και ενώ ως Πρόεδρος της Βουλής έπρεπε να την προωθήσει και να την φέρει προς συζήτηση, την έβαλε σε κάποια συρτάρια και μάλλον εκεί θα είναι ακόμη».

«Ντύνεται με ένα ψεύτικο χαμόγελο τώρα προεκλογικά, όπως τις έχουν πει οι επικοινωνιολόγοι της, αλλά αυτά τα κόμματα είναι μιας χρήσης. Τέσσερα χρόνια τώρα δεν την συναντήσαμε πουθενά. Εμείς, οι βουλευτές του ΚΚΕ είμαστε εκεί σε πλειστηριασμούς, στους εργατικούς αγώνες, στα αγροτικά μπλόκα. Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν ήταν πουθενά και εμφανίζεται προεκλογικά με στήριξη κάποιων ΜΜΕ ή και κάποιων άλλων, δεν ξέρω, προφανώς και λόγω του μπαμπά της», υποστήριξε.

Για το ποια εννοεί όταν λέει «κόμματα μιας χρήσης», ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε «Θυμάστε το ΛΑΟΣ, τους ΑΝΕΛ, την ΔΗΜΑΡ, την Ένωση Κεντρώων; Το ΜέΡΑ25 θα ξεχαστεί σε λίγο κι αυτό. Για μια τετραετία ήταν, έκανε την δουλειά του που ήταν να πάρει ψήφους πχ από το ΚΚΕ και να χαθούν ψήφοι σε άλλα μορφώματα που δεν ωφελούν σε τίποτα τον λαό και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην Βουλή και μέσα στο λαϊκό κίνημα».

Για το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου

Για «ανείπωτη τραγωδία» έκανε λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου, λέγοντας πως ήταν ο πρώτος που έσπευσε στην Καλαμάτα και είχε ενημέρωση από πρώτο χέρι.

Σχετικά με το Μεταναστευτικό, είπε πως «κανείς δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του, αναγκάζονται να φύγουν. Εμείς θέλουμε να μείνουν εκεί, αλλά αναγκάζονται να φύγουν από τους πολέμους στις χώρες τους, από την φτώχεια, τις πολιτικές διώξεις και τις επεμβάσεις. Σε αυτά συμμετέχει και η χώρα μας, μέσω της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μπορεί να ξεκινήσει από τις αποφάσεις αυτών που έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια της, να μην παίρνουν τέτοιες αποφάσεις».

«Τα σύνορα μας θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά, αν υπήρχε γέφυρα φιλίας με τους άλλους λαούς. Θα πρέπει μέσα στην Τουρκία ή στην Αίγυπτο ή στην Λιβύη να γίνεται η καταγραφή των προσφύγων και να γίνεται η προώθηση τους στην Ευρώπη, αλλά η ΕΕ είναι η πρώτη που αντιδρά σε αυτό», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Γιορτή του Πατέρα: Πώς καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα

F1 - GP Καναδά: Poleman ο Φερστάπεν