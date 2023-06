Πολιτική

Εκλογές: Κεφαλογιάννη, Πέρκα, Αναστασίου για το Μεταναστευτικό και το ναυάγιο στην Πύλο (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιες στις εκλογές της επόμενης Κυριακής αντιπαρατέθηκαν με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο και τις πολιτικές των κομμάτων για τις ροές παράτυπων μεταναστών.

Μία εβδομάδα ακριβώς πριν από τις κρίσιμες κάλπες της 25ης Ιουνίου, στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων παραμένει το Μεταναστευτικό και η διαχείριση των προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα.

Με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων συγκρούστηκαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για όσα έχουν γίνει, όσα δεν έγιναν και εκείνα που πρέπει να γίνουν για να μην υπάρξουν ανάλογες τραγωδίες

Σε οξυμένο κλίμα έγινε η συζήτηση ανάμεσα στις τρεις καλεσμένες της Φαίης Μαυραγάνη: Όλγα Κεφαλογιάννη, Πέτη Πέρκα και Βάσια Αναστασίου, υποψήφιες για μια θέση στην Βουλή με την ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αντιστοίχως.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο με Θέα»:

