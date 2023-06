Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Η διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της ΝΔ (βίντεο)

Οι απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, ακριβώς μία εβδομάδα πριν απο τις εκλογές.

Ο Ant1news μετέδωσε σε απευθείας μετάδοση την διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διακαναλική συνέντευξη τύπου με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο ανέφερε τα εξής: «Το μεταναστευτικό είναι εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε προτεραιότητες για τη νέα μεταναστευτική πολιτική. Ο περιορισμός των ροών, της κρίσης στα νησιά, η ταχύτερη εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων αιτήσεων και η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών πτυχών όπως στην Μόρια. Αυτή η πολιτική απέδωσε. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων και η χώρα μας πρωταγωνίστησε στη χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων όπως το κάναμε με το Αφγανιστάν. Ακολουθήσαμε πολιτική που είχε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη θάλασσα έχουν χαθεί πολλοί λιγότεροι άνθρωποι από το 2019 σε σχέση με όσους χάθηκε από το 2015 έως το 2019. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη άλλαξε πολιτική, αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ασύλου χωρίς φύλαξη εξωτερικών συνόρων. Τα βήματα που φαίνεται να γίνονται βρίσκονται πιο κοντά στα θέσεις της χώρας μας. Η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύω αιφνιδιάζεται από τον κ. Τσίπρα που επιλέγει να στοχοποιεί το Λιμενικό και όχι τους διακινητές. Ως προς τη φερόμενη ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ και κ. Τσίπρα, δεν είδα να υπάρχει ανθρωπισμός στο κολαστήριο της Μόριας. Η πατρίδα μας καταδικάστηκε για αυτή την έλλειψη ανθρωπιάς».

Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με την υπόθεση της Ροδόπης και των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ και πότε ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιωματα με τους άλλους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Αυτή η πολιτική της ισονομίας και ισοπολιτείας εγκαινιάστηκε το 1990, συνεχίστηκε από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο όλων των κομμάτων. Το τουρκικό προξενείο ήθελε την κοινότητα απομονωμένη, να αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκική κόντρα στις προβλέψεις της συνθήκης της Λωζάνης. Αυτή η στρατηγική αποβαίνει εις βάρος ελληνικών συμφερόντων. Να θυμίσω ότι το θέμα αυτό μπήκε στο δημόσιο διάλογο με πρωτοβουλία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ της Ροδόπης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήταν λίγο πολύ γνωστά, ότι το προξενείο έδινε σαφείς εντολές. Ενημέρωση του κ. Τσίπρα υπήρξε μία γενική πριν τις εκλογές και μία πιο ειδική ενώ ήμουν ακόμα πρωθυπουργός μετά τις εκλογές η οποία εξηγούσε την έκταση της παρέμβασης του προξενείου. Αυτή την ενημέρωση την έστειλα στον κ. Τσίπρα, του έδωσα τα αποδεικτικά στοιχεία για την έκταση της παρέμβασης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο κίνδυνος. Να εκλεγούν δύο βουλευτές που και σήμερα αρνούνται να κάνουν δήλωση και κλείσουν το θέμα. Θα υπάρχουν δύο βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά θα αγωνίζονται για τα συμφέροντα της εντός εισαγωγικών υποτιθέμενης «τουρκικής» μειονότητας. Εγώ την επόμενη ημέρα οφείλω την πολιτική μας να την εφαρμόσω απαρέγκλιτα. Με ρωτήσατε αν θα θέσω το θέμα στον κ. Ερντογάν. Τα ζητήματα των μειονοτήτων αφορά την Ελλάδα και βεβαίως θα το θέσω. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις»

Στο ερώτημα ποιες είναι οι προσδοκίες από μια συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «μια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν δεν θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστή είδηση». Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την συνάντηση που θα έχουνε στο Βιλνιους, «ενώ στο παρελθόν δήλωνε ότι δεν ήθελε να συναντηθεί μαζί μου» όπως είπε.

Επισήμανε ότι θα επιδιώξει τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των ελληνοτουρκικών σχέσεων σημειώνοντας: «Θα προέλθω με καλή διάθεση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση στη ρητορική και την δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θα διαπιστώσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης του καλού κλίματος, και θα δούμε τη μια βασική διαφορά αυτή της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Υπάρχει όμως και η θετική ατζέντα εμπορικές σχέσεις κλπ. Ακόμη και να μην μπορέσουμε να επιλύσουμε τη μείζονα διαφορά μας δεν είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε στα "κόκκινα" με την Τουρκία. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να μειώσουμε την ένταση στο Αιγαίο».

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι βασικοί πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής δεν θα αλλάξουν. «Ενισχύει τη θέση της η χώρα μας ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, χτίζει συμμαχίες με νέες χώρες, και μέρος του πλούτου της εξακολουθεί να το επενδύει στην αποτρεπτική της δυνατότητα. Δεν θα πω στον κ.Ερντογάν τι θα κάνει με τις δικές του Ένοπλες δυνάμεις, και είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για το Μεταναστευτικό, και το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη για το σύμφωνο μετανάστευσης για να καταλήξουμε σε δεσμευτικά κείμενα. Το παρόν κείμενο ικανοποιεί τις πάγιες ελληνικές θέσεις».

Ανέφερε επίσης ότι οι μετανάστες «δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη της ΕΕ κι αν δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να επιστρέψουν» είπε ότι «η ΕΕ έχει ανάγκη από εργατικά χέρια» προσθέτοντας ότι «η χώρα μας προχώρησε σε συμφωνίες με Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. Δίνουμε ευκαιρίες εργασίας για να καλύψουμε τις ανάγκες στον πρωτογενή τομέα. Να έρθουν όμως νόμιμα με ασφάλεια και πρέπει να γίνει με δικούς μας κανόνες και όρους. Είμαστε πιο μπροστά από μια ενιαία πολιτική της ΕΕ σε αυτό το τομέα. Να δίνει η ΕΕ ανθρωπιστικές βίζες σε πρόσφυγες, ένα καταφύγιο ασφάλειας. Το κάναμε εμείς με το Αφγανιστάν όταν έφυγαν οι Αμερικανοί» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στις 27 Ιουνίου θα ορκιστεί μία κυβέρνηση σκληρής δουλειάς και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Οι πολίτες επιβράβευσαν το ήθος και το ύφος της προηγούμενης διακυβέρνησης. Οι πολίτες όμως μας ζήτησαν επίσης να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η πατρίδας μας, έχω την πλήρη αίσθηση της βαριάς ευθύνης, δεν θα εμπλακώ σε μία λογική εσωτερικών ισορροπιών, θα αναζητήσω τον καλύτερο ή την καλύτερη για την δουλειά. Δεν έχουμε κρυφή ατζέντα, δεν επιφυλάσσω εκπλήξεις στους πολίτες, οι πολίτες γνωρίζουν ότι θα κάνουμε μία μεγάλη παρέμβαση στο κράτος, θα ενισχύσουμε την περαιτέρω ψηφιοποίηση. Για εμένα δεν είναι τόσο σημαντικό η πολιτική προέλευση των κυβερνητικών στελεχών. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ενσωματώνουμε στελέχη από άλλους χώρους» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τον χαρακτήρα της επόμενης κυβέρνησης, εφ όσον επανεκλεγεί πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα τρίτων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε μεταξύ άλλων την βεβαιότητα του ότι «δεν θα χρειαστεί να ξαναβρεθούμε εδώ αυγουστιάτικα και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τρίτες εκλογές». Ο πρόεδρος της ΝΔ προσέθεσε, πάντως, ότι «η αυτοδυναμία της ΝΔ προκύπτει ως μονόδρομος μιας και ο κ. Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει πως ακόμη και 149 βουλευτές να έχει η ΝΔ δεν θα μπει σε καμία συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πολύ ανεύθυνη, επιμένοντας ότι κατ' ουσίαν ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι η ΝΔ θα έπρεπε να συγκυβερνήσει με κόμματα ή κομματίδια στα δεξιά της, «κάτι που έχω πει πως δεν πρόκειται να γίνει». Επεσήμανε, δε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ενδόμυχα επιθυμεί μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μείνει στην αντιπολίτευση.

Για να μάθετε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην διακαναλική συνέντευξη, πατήστε ΕΔΩ:

