Κακοκαιρία: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

Δρόμοι ποτάμια σε Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μηνύματα 112. Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει από χθες όλη τη χώρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες.

Εκτός των περιοχών της Μακεδονίας, τη Φλώρινας, της Καστοριάς, της Ημαθίας, της Λέσβου από σήμερα το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται και στην Αττική καθώς η βροχή είναι διαρκής και κατά τόπους έντονη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μάλιστα, οι δρόμοι στα Σπάτα λόγω της κακοκαιρίας έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Κεντρικός δρόμος- από τον οποίο δεκάδες αυτοκίνητα περνούν καθημερινά- σε ένα σημείο που έχει υποστεί καθίζηση το οδόστρωμα έχει σχηματιστεί κανονική λίμνη.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες η κακοκαιρία «χτυπά» όλο το Νομό Ευβοιας, αλλά και την Σκύρο.

Στη νότια Εύβοια τα μεγαλύτερα προβλήματα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους τόσο της Νότιας αλλά και της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια απο τους υψηλούς τόνους βροχής που πλήττουν το νομό από τα ξημερώματα.

Πλημύρισαν σπίτια στο Αλιβέρι

Το πρώτα σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εύβοια από το έντονο κύμα κακοκαιρία που «χτυπάει» τη χώρα από την Παρασκευή, καθώς στην περιοχή του Αλιβερίου έριξε ισχυρή καταιγίδα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια.

Η έντονη βροχόπτωση είχε μεγάλη διάρκεια, συνοδεύτηκε από ασταμάτητους κεραυνούς, στη Νότια Εύβοια. Μάλιστα, από την καταιγίδα γέμισε με σημαντικό όγκο νερού η παραλία του Καράβου, με συνέπεια τα οχήματα μετά βίας να διασχίζουν τον δρόμο.

Μηνύματα 112

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη το πρωί της Κυριακής, λόγω της κακοκαιρίας, στους κατοίκους της βορειοανατολικής Αττικής, της Εύβοιας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, που θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

«Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) τις επόμενες ώρες σε περιοχές #Κεντρική_Εύβοια, σε #Νότια_Εύβοια, νησιά #Κυκλάδες, #Χίο & #Λέσβο



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις σας & ακολουθείτε οδηγίες των Αρχών



? https://t.co/N6pcRShr3H

— 112 Greece (@112Greece) June 18, 2023

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το πρωί της Κυριακής το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάζουν κατά τόπους την ανατολική χώρα μέχρι τις βραδινές ώρες με μειούμενη ένταση. Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται σήμερα Κυριακή (18-06-2023):

μέχρι τις μεταμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέχρι τις απογευματινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες, μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, ειδικότερα στη Χίο και τη Λέσβο.

Δείτε LIVE την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων:





