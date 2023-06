Πολιτισμός

Πλάκα: Λειτούργησε ξανά ο ιερέας που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια” (βίντεο)

Συγκινημένοι υποδέχθηκαν οι ενορίτες του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα τον πατέρα Αλέξανδρο Καριώτογλου.

Στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες ο πατέρας Αλέξανδρος Καριώτογλου, που είχε τεθεί σε αργία, επειδή έντυσε γυναίκες παπαδάκια.

Οι ενορίτες τον υποδέχθηκαν συγκινημένοι, ενώ είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα για την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία.

Ποιος είναι ο πατέρας Αλέξανδρος Καριώτογλου

Ο Αλέξανδρος Καριώτογλου γεννήθηκε στη Λίμνη Ευβοίας το 1948 και κατάγεται από τη Σάμο. Αποφοίτησε από το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου και σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Munster της Γερμανίας. Ειδικεύτηκε στην Ιστορία των Θρησκευμάτων και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, για τρία χρόνια στη Θεολογική Σχολή Αγίου Ανδρέου στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας καθώς και για οκτώ χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Υπήρξε σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Αφυπηρέτησε από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου Πειραιώς.



Έχει συγγράψει 10 βιβλία επιστημονικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, μέρος του συλλογικού συγγράμματος του Θεολογικού Τμήματος για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ένα σημαντικό αριθμό άρθρων. Για το βιβλίο του “Ορθοδοξία και Ισλάμ” έχει τιμηθεί με το Α΄ βραβείο «Αμπντί Ιπεκτσί».

Εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς των θεολόγων, θεωρείται ότι προσπαθεί να συνδυάσει την ορθόδοξη θεολογία με ένα σύγχρονο και εμπειρικό τρόπο θέασης της ζωής.

Είναι παντρεμένος από το 1973 με την Αγγελική Τζουβάλη-Καριώτογλου και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Πηγή: ekklisiaonline.gr

