Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Αίσθηση προκαλούν όσα υποστήριξαν τα κορίτσια, που κατέθεσαν παρουσία ψυχολόγου, για όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι της μιας έφηβης.

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από την καταγγελία μητέρας μιας ανήλικης κοπέλας, ότι ο ένας ανήλικος και μάλιστα συγγενής ασέλγησε στην κόρη της!

Η καταγγελία ξετύλιξε ένα κουβάρι παρενοχλήσεων του 17χρονου σήμερα ανήλικου εις βάρος ακόμα δύο ανήλικων κοριτσιών!

Ειδικότερα, η μητέρα μιας 15χρονης κοπέλας, κατήγγειλε στις 21 Απριλίου 2023 πράξεις ασέλγειας εις βάρος της κόρης της τον Δεκέμβριο του 2022 μέσα στο ίδιο της το σπίτι, από τον ανήλικο εξάδελφό της! Παράλληλα, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι τον Νοέμβριο του 2022 πάλι μέσα στο σπίτι της 15χρονης, ο ανήλικος δράστης παρενόχλησε σεξουαλικά μια 17χρονη φίλη της, υπήκοο Αλβανίας, η οποία σήμερα έχει ενηλικιωθεί.

Οι δύο κοπέλες εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου, έπειτα από παραγγελία, και επιβεβαίωσαν τις καταγγελθείσες, από τη μητέρα της 15χρονης, πράξεις.

Συγκεκριμένα, η 15χρονη ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 ευρισκόμενη στο σπίτι της με τον εξάδελφό της, εκείνος της πρότεινε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και την άγγιξε πάνω αλλά και μέσα από τα ρούχα χωρίς τη συναίνεσή της, πράγμα το οποίο είπε στην μητέρα της τρεις ημέρες αργότερα.

Η 18χρονη φίλη της, εξεταζόμενη παρουσία ψυχολόγου, ισχυρίστηκε ότι τον Νοέμβριο 2022, ευρισκόμενη στο σπίτι της φίλης της ο 17χρονος της έκανε άσεμνες προτάσεις να προβεί σε ερωτική πράξη μαζί του και της τράβηξε το παντελόνι με αποτέλεσμα να εκτεθούν οι γλουτοί της και να νιώσει ντροπή.

Από την πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης προέκυψε η τέλεση πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης και εις βάρος μίας ακόμα κοπέλας τον Νοέμβριο του 2019, όταν εκείνη ήταν 14 ετών από τον ίδιο κατηγορούμενο που τότε ήταν 13 ετών! Η 18χρονη σήμερα κοπέλα, κατέθεσε ενόρκως ότι ο 17χρονος δράστης, σε σπίτι κοινής τους φίλης, της πρότεινε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή και την θώπευσε πάνω από τα ρούχα στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα χωρίς τη συναίνεσή της.

Η μητέρα της 15χρονης, κατήγγειλε επίσης ότι στις 21 Απριλίου 2023 ο 17χρονος, της έσκισε ένα λάστιχο του αυτοκίνητου της.

Διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση στην 15χρονη και στη 17χρονη καθώς και ιατρικές εξετάσεις στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΓΝΡ, με αρνητικό αποτέλεσμα για ενδείξεις κακοποίησης, ενώ παραγγέλθηκαν ιατρικές εξετάσεις στο Γυναικολογικό Τμήμα ΓΝΡ. Παραγγέλθηκε επίσης η διενέργεια κοινωνικής έρευνας.

Ο ανήλικος δράστης δεν αποδέχτηκε τις σε βάρος του κατηγορίες ενώπιον των αστυνομικών. Εις βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παράβασης του νόμου για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους κατά συρροή καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

