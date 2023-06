Τοπικά Νέα

Τροχαίο: Νεκρός στρατιωτικός σε μετωπική σύγκρουση

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα αυτήην την φορά ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στον κάθετο άξονα Ορμενίου-Αρδανίου έξω από τους Ψαθάδες, σε μετωπική σύγκρουση Ι.Χ. και αγροτικού αυτοκινήτου.

Νεκρός είναι ο 45χρονος οδηγός του Ι.Χ. που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ κατευθυνόταν προς το Σουφλί, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά προς Διδυμότειχο.

Ο οδηγός του αγροτικού που είναι 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, είχε τις αισθήσεις του πάντως και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Ο 45χρονος που έχασε την ζωή του, είναι στρατιωτικός και υπηρετούσε σε μονάδα της περιοχής του Σουφλίου.

