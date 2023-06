Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: η διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Οι απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, ακριβώς μία εβδομάδα πριν απο τις εκλογές.

Ο Ant1news μετέδωσε την διακαναλική συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, μία εβδομάδα πριν απο τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, σχεδόν μία ώρα μετά απο το τέλος της διακαναλικής συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου ο Πρόεδρος της ΝΔ μίλησε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση «θα καθορίσει το ποιος και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του στο πλαίσιο της διακαναλική συνέντευξης Τύπου ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Τόνισε ότι αντιπαρατίθενται δύο εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης και συγκρούονται δύο διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές, καλώντας τους πολίτες με ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αποτρέψουν την «τρομακτική εκδοχή» που επιδιώκει, όπως είπε, η στρατηγική της ΝΔ για συγκρότηση ενός «ασύδοτου καθεστώτος», παράλληλα με μια «κατακερματισμένη και ανίσχυρη» αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι αυτές οι εκλογές «δεν είναι ο δεύτερος γύρος», αλλά «μια νέα εντελώς διαφορετική αναμέτρηση», «οι εκλογές αυτές έχουν μια διπλή ιδιαιτερότητα: Ακολουθούν τη πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση του Μάη, αλλά ταυτόχρονα γίνονται με άλλο εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης αναλογικής».

Σημείωσε ότι δεν παραβλέπει ότι γίνονται κάτω από το βάρος του συσχετισμού που δημιουργήθηκε στις 21 Μαΐου και με δεδομένη την ήττα της στρατηγικής της απλής αναλογικής. «Επιμένω όμως ότι τίποτε δεν έχει κριθεί πριν ο ίδιος ο λαός αποφανθεί με την ψήφο του», τόνισε. Είπε πως «σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπως και σε κάθε αναμέτρηση με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής εκ των πραγμάτων τίθενται διλήμματα που αφορούν την επόμενη ημέρα. Ποια κυβέρνηση; Ποιο πρόγραμμα; Τι θα σημάνει το όποιο αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών».

Υπογράμμισε ότι στις 25 Ιουνίου «δύο είναι τα εναλλακτικά προγράμματα και τα εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Αυτό τη ΝΔ με τις φανερές, αλλά κυρίως τις κρυφές πλευρές του, που αναφέρονται στο μεσοπρόθεσμο που πριν από δύο μήνες κατέθεσε ως κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Ανέφερε ότι τα διλήμματα που προκύπτουν για κάθε πολίτη είναι: «Ισχυρή κοινωνία, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, ή όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει; Ισχυρή δημοκρατία, ή απαξίωση του Κράτους δικαίου; Ισχυρή οικονομία, που στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα, τη συνεργασία, ή η ασυδοσία των αγορών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια; Οι πελατειακές σχέσεις, τα δίκτυα των προνομιούχων, η παντοδυναμία των funds, η τεράστια ανακατανομή πλούτου και περιουσιών; Δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου προσβάσιμη σε όλους, ή κλείσιμο δημόσιων δομών, νοσοκομεία ΝΠΙΔ, ακόμη και διαλογή ασθενών; Αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην εργασία, με καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες, ή επισφαλής, ανασφάλιστη και υποαμειβόμενη εργασία που τροφοδοτεί μια στρεβλή ανάπτυξη που ευνοεί ελάχιστους;».

Παράλληλα ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι σε αυτές τις εκλογές «εκτός από τα προγράμματα συγκρούονται και δύο διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές». Είπε συγκεκριμένα ότι «η στρατηγική της ΝΔ είναι ξεκάθαρη: επιδιώκει όχι απλά να νικήσει στις 25 και στις 26 να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά επιδιώκει στις 26 να συγκροτήσει καθεστώς. Ανεξέλεγκτο, ασύδοτο, ισοπεδωτικό. Επιδιώκει μια τετραετία χωρίς κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις. Γι' αυτό και βασικός στόχος της ΝΔ είναι μια κατακερματισμένη, ανίσχυρη και αναποτελεσματική αντιπολίτευση». Πρόσθεσε ότι «βασικός της στόχος και επιδίωξη είναι επίσης μια 7κομματική, ακόμη και 8κομματική Βουλή. Δηλαδή μια Βουλή γραφική και απαξιωμένη, με μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη κι ένα πολιτικό σκηνικό που θα παραπέμπει σε χώρες και δημοκρατίες με απολυταρχικές κυβερνήσεις».

«Πιστεύουμε ότι αυτή η τρομακτική εκδοχή πρέπει να αποτραπεί. Έχουμε χρέος να την αποτρέψουμε», υπογράμμισε και κάλεσε «κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη με τη ψήφο του στις 25 Ιούνη να αποτρέψει αυτή την τρομακτική εκδοχή στην κάλπη. Ενισχύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Γιατί ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημαίνει ισχυρή κοινωνία. Σημαίνει υγιής δημοκρατία».

