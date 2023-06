Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο - Πακιστάν: Συλλήψεις για την πολύνεκρη τραγωδία

Σε συλλήψεις υπόπτων για εμπλοκή στην διακίνηση των παράτυπων μεταναστών που βρήκαν φρικτό θάνατο στην Μεσόγειο, προχώρησαν οι Αρχές του Πακιστάν.

Οι πακιστανικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν δέκα άτομα ύποπτα για συμμετοχή σε διακίνηση ανθρώπων μετά το θάνατο δεκάδων μεταναστών σε ναυάγιο σκάφους στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ διέταξε την πάταξη "των ατόμων που εμπλέκονται στο αποτρόπαιο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων" και υποσχέθηκε ότι οι ένοχοι θα «τιμωρηθούν αυστηρά», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του. Κάθε χρόνο, χιλιάδες νεαροί Πακιστανοί πραγματοποιούν επικίνδυνο διάπλου με προορισμό την Ευρώπη όπου επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Πακιστανοί μετανάστες επέβαιναν στο αλιευτικό σκάφος που ανατράπηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε μέσα σε δεκαπέντε λεπτά ανοιχτά της Πελοποννήσου το πρωί της Τετάρτης, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 78 ανθρώπους και εκατοντάδες αγνοούμενους. Δώδεκα Πακιστανοί είναι μεταξύ των επιζώντων, ανέφερε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών χθες Σάββατο, αν και δεν γνωρίζει πόσοι από τους υπηκόους του επέβαιναν στο πλοίο.

Ωστόσο, ο αριθμός τους θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 200, δήλωσε ένας αξιωματούχος μετανάστευσης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο εκτιμώμενος αριθμός των επιβατών του μοιραίου πλοίου τοποθετείται μεταξύ 400 και 750, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Εννέα άτομα «που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων» συνελήφθησαν στο πακιστανικό Κασμίρ, από όπου και κατάγονταν τα περισσότερα θύματα. Ένας άλλος συνελήφθη στο Γκουτζράτ της Παντζάμπ, μια πόλη που εδώ και πολύ καιρό αποτελεί γόνιμο έδαφος για όσους θέλουν να μεταναστεύουν.

Όσοι συνελήφθησαν «αυτή τη στιγμή διερευνώνται για τη συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσοντάρι Σαουκάτ, αξιωματούχος του Κασμίρ. Η πολιτική αναταραχή και μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης απωθούν δεκάδες χιλιάδες Πακιστανούς από τη χώρα, νόμιμα ή παράνομα.

Οι νεαροί άνδρες, κυρίως από το ανατολικό Παντζάμπ και τη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, ταξιδεύουν συχνά από το Ιράν, τη Λιβύη, την Τουρκία και την Ελλάδα για να εισέλθουν παράνομα στην Ευρώπη.

