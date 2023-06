Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας για Θράκη: υποψήφιος της ΝΔ είναι στρατευμένος της Άγκυρας και του τουρικού προξενείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ενδεχόμενο "Ορμπανοποίησης" της Ελλάδας, έκανε λόγο, στην διακαναλική συνέντευξη του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ . Τι είπε για την μουσουλμανική μειονότητα, το ΕΣΥ, το ναυάγιο στην Πύλο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

-

Απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και σχετικά με τις προεκλογικές εξαγγελίες του, ενόψει της κάλπης στις 25 Ιουνίου, έδωσε σε διακαναλική συνέντευξη του, ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μία εβδομάδα πριν απο τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, σχεδόν μία ώρα μετά απο το τέλος της διακαναλικής συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου ο Πρόεδρος της ΝΔ μίλησε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση «θα καθορίσει το ποιος και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του στο πλαίσιο της διακαναλική συνέντευξης Τύπου ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Τόνισε ότι αντιπαρατίθενται δύο εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης και συγκρούονται δύο διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές, καλώντας τους πολίτες με ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αποτρέψουν την «τρομακτική εκδοχή» που επιδιώκει, όπως είπε, η στρατηγική της ΝΔ για συγκρότηση ενός «ασύδοτου καθεστώτος», παράλληλα με μια «κατακερματισμένη και ανίσχυρη» αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι αυτές οι εκλογές «δεν είναι ο δεύτερος γύρος», αλλά «μια νέα εντελώς διαφορετική αναμέτρηση», «οι εκλογές αυτές έχουν μια διπλή ιδιαιτερότητα: Ακολουθούν τη πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση του Μάη, αλλά ταυτόχρονα γίνονται με άλλο εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης αναλογικής».

Σημείωσε ότι δεν παραβλέπει ότι γίνονται κάτω από το βάρος του συσχετισμού που δημιουργήθηκε στις 21 Μαΐου και με δεδομένη την ήττα της στρατηγικής της απλής αναλογικής. «Επιμένω όμως ότι τίποτε δεν έχει κριθεί πριν ο ίδιος ο λαός αποφανθεί με την ψήφο του», τόνισε. Είπε πως «σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπως και σε κάθε αναμέτρηση με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής εκ των πραγμάτων τίθενται διλήμματα που αφορούν την επόμενη ημέρα. Ποια κυβέρνηση; Ποιο πρόγραμμα; Τι θα σημάνει το όποιο αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών».

Υπογράμμισε ότι στις 25 Ιουνίου «δύο είναι τα εναλλακτικά προγράμματα και τα εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Αυτό τη ΝΔ με τις φανερές, αλλά κυρίως τις κρυφές πλευρές του, που αναφέρονται στο μεσοπρόθεσμο που πριν από δύο μήνες κατέθεσε ως κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Ανέφερε ότι τα διλήμματα που προκύπτουν για κάθε πολίτη είναι: «Ισχυρή κοινωνία, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, ή όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει; Ισχυρή δημοκρατία, ή απαξίωση του Κράτους δικαίου; Ισχυρή οικονομία, που στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα, τη συνεργασία, ή η ασυδοσία των αγορών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια; Οι πελατειακές σχέσεις, τα δίκτυα των προνομιούχων, η παντοδυναμία των funds, η τεράστια ανακατανομή πλούτου και περιουσιών; Δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου προσβάσιμη σε όλους, ή κλείσιμο δημόσιων δομών, νοσοκομεία ΝΠΙΔ, ακόμη και διαλογή ασθενών; Αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην εργασία, με καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες, ή επισφαλής, ανασφάλιστη και υποαμειβόμενη εργασία που τροφοδοτεί μια στρεβλή ανάπτυξη που ευνοεί ελάχιστους;».

Παράλληλα ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι σε αυτές τις εκλογές «εκτός από τα προγράμματα συγκρούονται και δύο διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές». Είπε συγκεκριμένα ότι «η στρατηγική της ΝΔ είναι ξεκάθαρη: επιδιώκει όχι απλά να νικήσει στις 25 και στις 26 να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά επιδιώκει στις 26 να συγκροτήσει καθεστώς. Ανεξέλεγκτο, ασύδοτο, ισοπεδωτικό. Επιδιώκει μια τετραετία χωρίς κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις. Γι' αυτό και βασικός στόχος της ΝΔ είναι μια κατακερματισμένη, ανίσχυρη και αναποτελεσματική αντιπολίτευση». Πρόσθεσε ότι «βασικός της στόχος και επιδίωξη είναι επίσης μια 7κομματική, ακόμη και 8κομματική Βουλή. Δηλαδή μια Βουλή γραφική και απαξιωμένη, με μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη κι ένα πολιτικό σκηνικό που θα παραπέμπει σε χώρες και δημοκρατίες με απολυταρχικές κυβερνήσεις».

«Πιστεύουμε ότι αυτή η τρομακτική εκδοχή πρέπει να αποτραπεί. Έχουμε χρέος να την αποτρέψουμε», υπογράμμισε και κάλεσε «κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη με τη ψήφο του στις 25 Ιούνη να αποτρέψει αυτή την τρομακτική εκδοχή στην κάλπη. Ενισχύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Γιατί ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημαίνει ισχυρή κοινωνία. Σημαίνει υγιής δημοκρατία».

«Το ρεαλιστικό δίλημμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου είναι το αν θα υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο, ασύδοτο καθεστώς », όπως ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θεωρεί «χαμένη» την ψήφο σε μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «δεν πρέπει να παραπονιούνται» τα άλλα κόμματα και αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης που όπως είπε, το διαμόρφωσε η « απλή αναλογική και ο τρόπος αντιμετώπισής» από τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.

Σχετικά, δε, με την σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το μεσοπρόθεσμο απάντησε πως ακριβώς επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, «ξέρει ακριβώς τι σημαίνει μεσοπρόθεσμο» και το πόσο αυστηροί είναι οι όροι τήρησης του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον κανόνα μια πρόσληψη για κάθε απόλυση και είπε πως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ σκόπευε να αλλάξει αυτόν τον κανόνα σε ενάμισι προς ένα προκειμένου να υπάρχει περιθώριο προσλήψεων σε αντίθεση με "μηδενική ενίσχυση" σε μόνιμο προσωπικό στο ΕΣΥ που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση για τις ευθύνες του λιμενικού στο ναυάγιο της Πύλου είπε ότι οι όποιες ευθύνες δεν αφορούν τους εργαζόμενους αλλά την ηγεσία του Λιμενικού και τον «επιχειρησιακό σχεδιασμό», ενώ σχολίασε πως η πολιτική Μητσοτάκη είναι εναρμονισμένης με την πολιτική της ΕΕ σε αυτό το θέμα και έχει και αυτή «ευθύνες» σχετικά με τις αξίες του ανθρωπισμού και του πολιτισμού.

Στο θέμα της Ροδόπης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ανεύθυνη στάση» σε ένα «ευαίσθητο θέμα που αφορά την κοινωνική ειρήνη στη Θράκη» και έκανε λόγο για «απύθμενο θράσος» καθώς υπήρχε στο έγγραφο «σαφής αναφορά και για τον υποψήφιο της ΝΔ» ότι ήταν «στρατευμένος στα σχέδια της 'Άγκυρας και του τουρκικού προξενείου».

Δηλώσεις εθνικοφροσύνης από τους μουσουλμάνους βουλευτές μας είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή

«Το να ζητά κανείς δηλώσεις εθνικοφροσύνης από τους μουσουλμάνους βουλευτές μας, ότι είναι Έλληνες, δεν είναι κάτι καινούριο, πριν το ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης το είχε ζητήσει ο κ. Κασιδιάρης και ο κ. Μιχαλολιάκος», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερθείς σε παλαιότερα περιστατικά, ερωτηθείς σχετικά με το θέμα της Ροδόπης. Σημείωσε ότι τότε η αντίδραση όλων των κομμάτων, και της ΝΔ συμπεριλαμβανομένης, ήταν ομόθυμη.

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σκέρτσος ακολουθούν τακτική Κασιδιάρη, αυτό κάνουν», σχολίασε. Μίλησε για «ωμό εκβιασμό» της κ. Μπακογιάννη «μπροστά στις κάμερες, όχι μόνο προς τη μουσουλμανική μειονότητα αλλά κάθε κοινωνική ομάδα που τα επόμενα τέσσερα χρόνια μπορεί να βρεθεί απέναντι», πως «όποιος βρεθεί απέναντι θα περάσει δύσκολα», αυτό ήταν το μήνυμα κατά τη γνώμη μου, είπε.

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει την προγραμματική συζήτηση»

Στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκλωβιστεί και πάλι στην προεκλογική ατζέντα της ΝΔ, ο κ. Τσίπρας σχολίασε: «αφήστε να εκφραστεί ο λαός και θα κάνουμε κρίσεις και απολογισμούς».

«Όταν ο πολιτικός σου αντίπαλος σου θέτει πολιτικά ζητήματα πρέπει να τα απαντάς. Αυτό κάναμε στην περίπτωση της Θράκης π.χ.», πρόσθεσε. Τόνισε σε κάθε περίπτωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτεραιότητα στο πρόγραμμα του και με αυτόν τον σχεδιασμό κινήθηκε σε αυτή την προεκλογική περίοδο πραγματοποιώντας και τις σχετικές θεματικές εκδηλώσεις. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει τα κρίσιμα θέματα ενόψει των εκλογών -υγεία, ακρίβεια, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πλειστηριασμοί- «όμως ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο αρνήθηκε ντιμπέιτ μεταξύ μας, αλλά φρόντισε να εκμεταλλευτεί και ένα τραγικό γεγονός, το ναυάγιο, προκειμένου να ναυαγήσει το ντιμπέιτ των πέντε».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μετά από σχετικό ερώτημα στη διαχείριση του προσφυγικού κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εκείνη την περίοδο «η Ελλάδα έγινε συνώνυμο της ανθρωπιάς και είμαστε περήφανοι γι' αυτό». Σημείωσε ότι σε αυτό βοήθησαν οι πολίτες της χώρας, οι κάτοικοι των νησιών, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες του κρατικού μηχανισμού. Είπε ότι αργότερα η Ευρώπη άλλαξε στρατηγική, ακολούθησε στρατηγική των χωρών του Βίζεγκραντ και «ήμασταν υποχρεωμένοι να βρούμε μια συμφωνία, η ευρωτουρκική συμφωνία ήταν μια δύσκολη συμφωνία». Είπε ότι με το ένα σκέλος σταμάτησαν να χάνονται ζωές στο Αιγαίο, όμως είχε και ένα αρνητικό σκέλος, ότι όσοι πρόσφυγες έρχονταν στα νησιά έπρεπε να διαμένουν εκεί ώσπου να γίνει η διαδικασία ασύλου. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε αυτή την εικόνα να την αντιστρέψουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «το Κέντρο στη Μόρια όταν παραδώσαμε είχε 5.000 ανθρώπους και επί ΝΔ έφτασε στις 25.000. Είμαστε περήφανοι που οι εντολές πού είχαν οι άνθρωποι του λιμενικού και του κρατικού μηχανισμού ήταν να σώζουν την ανθρώπινη ζωή όταν έβλεπαν ότι αυτή κινδυνεύει»

«Τα περί διαλογής δεν τα είπα εγώ, ο κ. Πνευματικός τα είπε»

Για το αν επιμένει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα στην Υγεία από την πλευρά της ΝΔ μετά τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στη διακαναλική του συνέντευξη, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «τα περί διαλογής ασθενών δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο κ. Πνευματικός». Πρόσθεσε ότι στην αρχή της διακυβέρνησης της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει για τον σχεδιασμό του στην Υγεία. Είπε ότι «αυτός ο σχεδιασμός λέει μετατροπή των νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ», ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει σε τρία νοσοκομεία συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού, πριν την πανδημία. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός της ΝΔ για την υγεία προβλέπει περικοπή δαπανών για την υγεία και σχολίασε ότι αυτός ο σχεδιασμός θα οδηγήσει εκεί που είπε ο κ. Πνευματικός. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάνω από 300 προσλήψεις διασωστών ενώ η ΝΔ παρά τις αποχωρήσεις δεν έκανε καμία πρόσληψη. Παραπέμποντας σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ‘22, όπως είπε, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 66,8% άνω των 16 ετών που χρειάστηκαν εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβαν γιατί δεν είχε οικονομική δυνατότητα.

Εάν επαναληφθεί ο συσχετισμός δυνάμεων της 21ης Μαΐου υπάρχει «κίνδυνος ορμπανοποιησης»

Την άποψη ότι «η Ευρώπη ακολουθεί αδιέξοδη πολιτική στο μεταναστευτικό» εξέφρασε ο Αλ. Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση και υπενθυμίζοντας ότι από τη θέση του πρωθυπουργού είχε « δώσει σκληρές μάχης » για να την « σπάσει ». Αναφέρθηκε ως παράδειγμα στη σύνοδο των χωρών του νότου, ενώ τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ και να υπάρξει ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, πιο « δίκαιο και με επιμερισμό ευθυνών».

Σε έτερη ερώτηση για τις επερχόμενες εκλογές και την ενδεχόμενη συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς, επανέλαβε τη θέση του ότι εάν επαναληφθεί ο συσχετισμός δυνάμεων της 21ης Μαΐου υπάρχει «κίνδυνος ορμπανοποιησης» για την επόμενη μέρα, στη βάση των δειγμάτων διακυβέρνησης της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ. Πρόσθεσε, λοιπόν, ότι για υπάρξει «ριζική μεταστροφή συσχετισμών» και μια «υγιής δημοκρατία» με «σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα» είναι αναγκαία μόνο η «ισχυροποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ερωτηθείς και πάλι για το μεσοπρόθεσμο του κ Μητσοτάκη, σημείωσε ότι προβλέπει μείωση των πόρων για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών του δημόσιου και επανέλαβε ότι για μια σειρά από προεκλογικές υποσχέσεις που έχει κάνει «δεν προβλέπει » δημοσιονομικό χώρο για να τα υλοποιήσει. Αντίθετα, αναφερόμενος στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να βγει «εκτός πλαισίων» προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέους, ωστόσο, όπως είπε, η διαφορά με τη ΝΔ έχει να κάνει με το «μείγμα» της δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου να βρεθεί ό χώρος για να καλυφθούν οι ανάγκες του κοινωνικού κράτους.

Ερωτηθείς σχετικά με την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «skertsonomics» αναφορικά με τη θέση ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους, για να τονίσει ότι «η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ είναι κάτι που ευνοεί τα χαμηλότερα εισοδήματα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι με τον πληθωρισμό που υπάρχει, ουσιαστικά «έχει κρύψει έναν φόρο διατηρώντας σταθερούς τους συντελεστές των έμμεσων φόρων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράμμισε τις βασικές θέσεις του κόμματος, μεταξύ άλλων, για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ, κατάργηση της απόδοσης του ΕΦΚ για αγρότες και κτηνοτρόφους και ουσιαστικούς ελέγχους, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, με θέσπιση της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, και απόδοση του από το 2024 στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξηση μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους στο ύψος του πληθωρισμού, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ για όλους, ουσιαστική ρύθμιση χρεών για τους ελεύθερους επαγγελματίες ταυτόχρονα με ολιστικό πλαίσιο για προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης.

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να κρύψει την αλαζονεία του»

Αναφορικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρηση και του άρθρου 16, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «ο κ. Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να κρύψει την αλαζονεία του ότι θα πάνε μόνοι τους στη συνταγματική αναθεώρηση» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό δεν θα αφορά μόνο το άρθρο 16 αλλά και άλλα άρθρα του Συντάγματος «με βασικό στόχο να γίνει συνταγματικά δεδομένη η κερδοσκοπία του ιδιωτικού χώρου και στην υγεία και στην παιδεία και στο νερό και στην ενέργεια».

«Αν μπορούσε κάποιος να με πείσει ότι στην Ελλάδα, αναθεωρώντας, θα είχαμε επενδύσεις και Χάρβαρντ, Κέμπριτζ και Οξφόρδη, τότε θα το συζητούσα, αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό», είπε ειδικότερα για το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16. Υποστήριξε ότι το σχέδιο της ΝΔ είναι «να γίνει και η τριτοβάθμια παιδεία χώρος που θα ευνοείται η προοπτική της κερδοφορίας, να αυξηθούν δραματικά οι ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία και ταυτόχρονα να μειωθούν δραματικά οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία». Είπε ότι σε αυτό κατατείνουν οι επιλογές της ΝΔ, επικαλούμενος την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που «ήταν τέχνασμα», όπως είπε, για να περνάνε λιγότεροι στα ΑΕΙ και συνεπώς να χρειάζονται λιγότερες δαπάνες και λιγότερα τμήματα. Υπογράμμισε ότι, αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την ενίσχυση των πανεπιστημίων, επαναλαμβάνοντας τις σχετικές προτάσεις του κόμματος επ' αυτού.

«Αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας η επέκταση στα 12 ν.μ.»

Ερωτηθείς σχετικά ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι είναι αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας η επέκταση στα 12 ν.μ. στη Μεσόγειο, ανατολικά και νότια της Κρήτης ειδικότερα. «Ταυτόχρονα λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση με όλες τις όμορες χώρες προκειμένου να καθοριστεί η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί», τόνισε. «Βεβαίως λέμε και ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία θα πρέπει να έχει ως ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Χάγης ώστε στη βάση του του διεθνούς δικαίου να επιλυθεί αυτή η κρίσιμη διαφορά», υπογράμμισε.

«Ο καημός του Ανδρουλάκη είναι να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ»

Σχετικά με τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι ενδόμυχες θέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξέρω ότι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία της απλής αναλογικής» και συμπλήρωσε ότι «Κανένας στη χώρα δεν ενδιαφέρεται αν ο καημός του κ. Ανδρουλάκη είναι να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος ενδιαφέρεται ποια θα είναι η κυβέρνηση και ποιες θα είναι οι αντιστάσεις απέναντι σε μια ανεξέλεγκτη πολιτική, ενδιαφέρεται να υπάρχει μια δύναμη να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον κ. Μητσοτάκη. Για το αν κάποιος θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη -για να θυμηθώ και τον Ιζνογκούντ- δεν ενδιαφέρεται».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση βασισμένη σε σαρδάμ», απάντησε ο Αλ. Τσίπρας ερωτηθείς σχετικά με τις επικρίσεις που έχει λάβει για την «εκ παραδρομής» χρήση της φράσης «τουρκική μειονότητα».

Όσον αφορά τις προσδοκίες από την επόμενη κάλπη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «δεν πετάμε στα σύννεφα» και ότι είναι «ο πιο δύσκολος εκλογικός αγώνας» που έχει κληθεί να δώσει. Ωστόσο, επανέλαβε, απευθυνόμενος κυρίως στους «προοδευτικούς πολίτες» ότι το δίλημμα αυτής της κάλπης είναι «με ποιο πρόγραμμα και από ποιον θα κυβερνηθεί η χώρα», επισημαίνοντας την «ευκαιρία», όπως είπε που έχει η χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάνοντας μάλιστα λόγο για «κρυφή ατζέντα» της ΝΔ.

Σχετικά με τις αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα που έχει εξαγγείλει η ΝΔ, είπε πως και αυτή η εξαγγελία « διαψεύδεται από το μεσοπρόθεσμο », σχολιάζοντας μάλιστα ότι ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί ότι η ΝΔ δεν έχει « στρατηγική αύξησης μισθών » αλλά πιστεύει στην « αύξηση κερδών » μέσω της οποίας θα επιτευχθεί ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο, ανέφερε πως στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού και θέσπιση της αυτόματης ετήσιας προσαρμογής του στη βάση του πληθωρισμού αλλά και ως αποτέλεσμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κάτι που, όπως είπε, η ΝΔ δεν προβλέπει. Πρόσθεσε πως για να μπορέσει αυτή η αύξηση κατώτατου μισθού «να συμπαρασύρει» και τα υπόλοιπα κλιμάκια, τόνισε πως είναι αναγκαίο «να ξεπαγώσουν οι τριετίες» και μάλιστα νωρίτερα από όσο προβλέπουν οι συμφωνίες της χώρας για την προϋπόθεση της μείωσης της ανεργίας κάτω από το 10%, εξηγώντας πως αυτό δικαιολογείται από την «απρόσμενη εξέλιξη» της πληθωριστικής κρίσης.

Τέλος, ερωτηθείς για τη ανάγκη «ριζικής μεταμόρφωσης» του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε πως προέχουν οι κάλπες της Κυριακής και «από τη Δευτέρα θα υπάρξει συντεταγμένη συζήτηση».

«Δεν έχω αρνηθεί ποτέ να γίνει συζήτηση απολογισμού, αλλά να έχουμε πρώτα τη λαϊκή ετυμηγορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σκέρτσος για Τσίπρα: Από υπέρμαχος της απλής αναλογικής βλέπει ως κίνδυνο μια πολυκομματική Βουλή

Απάντηση στα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διακαναλική του συνέντευξη, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

"Η απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά, κυρίως, η ένδεια προγραμματικού, θετικού λόγου, τον εξωθούν στο να στοχοποιεί τη χώρα μας για κάθε διεθνή κρίση, για κάθε διεθνές πρόβλημα. Τα όρια της πολιτικής του αντίληψης για τα παγκόσμια προβλήματα είναι τόσο στενά και, δυστυχώς, τόσο παλιά, που για κάθε συμφορά που συμβαίνει στον κόσμο υπαίτιος είναι ένας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έτσι, μετά την «πανδημία Μητσοτάκη», τον «πόλεμο Μητσοτάκη» και την «ακρίβεια Μητσοτάκη», σήμερα ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να μας πείσει ότι υπάρχει και «ναυάγιο Μητσοτάκη», αποδίδοντας στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρό της ακόμη και το τραγικό ναυτικό δυστύχημα που συνέβη πριν λίγες μέρες σε διεθνή ύδατα από ασυνείδητους εγκληματίες λαθροδιακινητές, χωρίς καμία εμπλοκή των ελληνικών αρχών.

Αποδεικνύει έτσι, για άλλη μια φορά, πόσο ρηχή είναι η αυτοκριτική που δήθεν έκανε μετά τις 21 Μαΐου, καθώς συνεχίζει να επαναλαμβάνει μονότονα την ίδια αντιπολιτευτική τακτική που τον οδήγησε στο 20%.

Αυτό ίσως εξηγεί και γιατί έχασε άλλη μια ευκαιρία στη σημερινή διακαναλική συνέντευξη, και αντί να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα -που δήθεν δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ορθά- αναλώθηκε ξανά σε επιθέσεις προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρό της.

Προσέθεσε, βέβαια, μέσα στην προεκλογική του αγωνία για περαιτέρω κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ένα αριστερό «μαργαριτάρι»…Από υπέρμαχος της απλής αναλογικής μας αποκάλυψε ότι βλέπει ως κίνδυνο μια πολυκομματική Βουλή. Ανακαλύπτει δηλαδή εκ των υστέρων, και πάντα με μεγάλη καθυστέρηση, όσα θα έπρεπε να είχε σκεφτεί πριν εγκλωβίσει τη χώρα σε ένα εκλογικό σύστημα που ενισχύει την πολιτική αστάθεια και τον κομματικό κατακερματισμό.

Για τη Νέα Δημοκρατία μόνος αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών, που δεν διακρίνονται σε μπλε, πράσινα ή κόκκινα. Δεν είναι η αντιπολίτευση. Δεν είναι ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό στις 25 Ιουνίου αφήνουμε οριστικά πίσω μας εκείνους που λένε «όχι σε όλα» και «ναι στο τίποτα» και προχωράμε σταθερα, τολμηρά, μπροστά για τα αναγκαία άλματα στο κράτος, στην υγεία, στην εκπαιδευση, στην ψηφιοποίηση, στην ενεργειακή αυτονομία, στη θωράκιση των συνόρων, που θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια ακόμη πιο ισχυρή και ευρωπαϊκή Ελλάδα."

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς