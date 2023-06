Κοινωνία

Μενίδι: Έδειραν γυναίκα για να της κλέψουν τσάντα και κινητό

Άγρια επίθεση από άγνωστο άτομο που την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο για να την ληστέψει, δέχτηκε μια γυναίκα ηλικίας 42 ετών. Πώς κατάφερε να γλιτώσει η γυναίκα.

Άγρια επίθεση από άγνωστο άτομο που την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο για να την ληστέψει, δέχτηκε μια γυναίκα ηλικίας 42 ετών στην οδό Αρχαίου Θεάτρου στο Μενίδι.

Ο δράστης προσέγγισε την γυναίκα στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου (17/6) και αφού την χτύπησε, της αφαίρεσε την τσάντα της μέσα στην οποία είχε χρήματα, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά της έγγραφα.

Η 42χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

