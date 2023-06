Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: ο Μητσοτάκης περιφρονεί την νοημοσύνη του λαού

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στην Κρήτη.

Ξεκινώντας την ομιλία του στις Αχαρνές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πως ο κ. Μητσοτάκης «περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού», σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ για την υγεία κατά την διάρκεια της Διακαναλικής συνέντευξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «ισχυρό ΠΑΣΟΚ στις 25 Ιουνίου σημαίνει ισχυρή αξιόπιστη προοδευτική δύναμη για να αντιμετωπίσει την αλαζονεία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη»

Ακόμη, πρόσθεσε: «Ακόμα και σήμερα, στη συνέντευξη που έδωσε, περιφρονεί την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Λέει ότι στήριξε τη δημόσια υγεία και είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία μας, αφού μόνο η Βουλγαρία μάς ξεπερνάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε τις δηλώσεις προέδρου της ΝΔ για αύξηση στους μισθούς: «Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αυξήσει τους μισθούς 25% όταν ήδη έχει καταθέσει μεσοπρόθεσμο σχέδιο στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή που λέει για αύξηση 13% σε τέσσερα χρόνια».

«Απέναντι σε αυτή την αλαζονεία, ζητώ τη στήριξή του ελληνικού λαού για να υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα, ένα δημοκρατικό κίνημα, αξιόπιστο, προοδευτικό, για να ακουμπήσει τις αγωνίες του ο ελληνικός λαός και δεσμεύομαι και εδώ από την Κρήτη ότι δεν θα απογοητεύσουμε καμιά Ελληνίδα και κανέναν Έλληνα σ’ αυτό το νέο μας ξεκίνημα», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όλη η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις Αρχάνες

«Ισχυρό ΠΑΣΟΚ στις 25 Ιουνίου σημαίνει ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη, που θα αντιμετωπίσει την αλαζονεία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ακόμη και σήμερα, στη συνέντευξη που έδωσε, περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού.

Λέει ότι στήριξε τη δημόσια υγεία, αλλά είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες. Μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι θα αυξήσει τους μισθούς 25%, όταν έχει ήδη καταθέσει το μεσοπρόθεσμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προβλέπει αύξηση 13% σε τέσσερα χρόνια.

Απέναντι, λοιπόν, σε αυτήν την αλαζονεία, την απόκρυψη της αλήθειας ακόμη και λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, ζητώ τη στήριξη του ελληνικού λαού. Για να υπάρχει ένα ισχυρό Κίνημα, ένα δημοκρατικό, αξιόπιστο, προοδευτικό Κίνημα για να ακουμπήσει τις αγωνίες του ο ελληνικός λαός. Δεσμεύομαι και εδώ, από την Κρήτη, ότι δεν θα απογοητεύσουμε καμία Ελληνίδα και κανέναν Έλληνα σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα.»





