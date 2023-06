Κόσμος

ΗΠΑ - Ιλινόις: Νεκρός από πυροβολισμούς σε συγκέντρωση με ανήλικους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου 200 έφηβοι και νεαροί είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκινγκ για μια τοπική γιορτή στις ΗΠΑ. Τι ακριβώς συνέβη.

-

(εικόνα αρχείου)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο Γουίλοουμπρουκ, στο Ιλινόις. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος είναι ο ακριβής αριθμός τους και η έκταση των τραυμάτων τους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παράνομης κατάληψης δρόμου στην οποία συμμετείχαν έως και 300 άτομα το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρει η Daily Mail.

«Ισχυρή αστυνομική παρουσία παρατηρήθηκε στο Burr Ridge κοντά στον αυτοκινητόδρομο 83, όπου έπεσαν πυροβολισμοί σε πλήθος περίπου 200 ή 300 ατόμων, σύμφωνα με τοπικές αναφορές» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa — Insider Corner (@insidercnews) June 18, 2023

Σύμφωνα με το CNN, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 12 ασθενοφόρα.

Μάρτυρες λένε ότι ο πυροβολισμός έγινε γύρω στις 12:30 π.μ. σε ένα πάρκινγκ στο Willowbrook, περίπου 21 μίλια δυτικά του Σικάγο.

Several people were shot in the area Willowbrook , Illinois pic.twitter.com/56raA2p8nq — Around the world (@1Around_theworl) June 18, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους του γραφείου του σερίφη της κομητείας DuPage, περίπου 200 έφηβοι και νεαροί είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκινγκ για μια τοπική γιορτή όταν ακούστηκαν να πέφτουν δεκάδες πυροβολισμοί γύρω στις 12:30 π.μ., σύμφωνα με το WSL-TV. 20 άνθρωποι είχαν πυροβοληθεί, ένας από αυτούς θανάσιμα, δήλωσαν στο πρακτορείο

«Υποτίθεται ότι θα ήταν κάτι σαν γιορτή του Juneteenth, αλλά αρχίσαμε να ακούμε πυροβολισμούς, οπότε πέσαμε κάτω μέχρι να σταματήσουν. Αλλά συνέχισαν. Μετά από αυτό, κυριολεκτικά τρέξαμε μακριά», δήλωσε η Markeshia Avery, σύμφωνα με το ABC.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλάκα: Λειτούργησε ξανά ο ιερέας που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια” (βίντεο)

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άφαντη 4 χρόνια στους αγώνες (βίντεο)

Euro 2024: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ που... κυνηγάει κόντρα στην Ελλάδα