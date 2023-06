Παράξενα

Ασβεστοχώρι: αυτοκίνητο... “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Τι συνέβη και το αυτοκίνητο βρέθηκε στην αυλή σπιτιού στο Ασβεστοχώρι.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο, κατέληξε στην αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος και μπήκε μέσα στην αυλή.

Ευτυχώς οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν εκείνη την ώρα από το σπίτι και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

