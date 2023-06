Αθλητικά

Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι προσέγγισαν τον 55χρονο άνδρα - στέλεχος ομάδας - και τι ακριβώς συνέβη.

-

Επεισόδιο με οπαδική χροιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής την περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα περίπου στις 13:45 επτά άτομα προσέγγισαν 55χρονο ο οποίος φέρεται να είναι στέλεχος αθλητικής ομάδας της πόλης και του επιτέθηκαν -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- φραστικά.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. όπου και οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επτά προσαγωγές για το περιστατικό.

Το συμβάν ερευνά η Διεύθυνση Καταπολέμησης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πλάκα: Λειτούργησε ξανά ο ιερέας που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια” (βίντεο)

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άφαντη 4 χρόνια στους αγώνες (βίντεο)

Euro 2024: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ που... κυνηγάει κόντρα στην Ελλάδα