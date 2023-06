Κόσμος

Σκωτία: Η Στέρτζον επιμένει στην αθωότητά της

Η Στέρτζον δήλωσε σίγουρη ότι δεν έκανε «τίποτα λάθος» και πρόσθεσε «Είμαι ένας άνθρωπος που δικαιούμαι την ιδιωτική ζωή»

Στην αθωότητα της εμμένει η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, απαντώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή έξω από το σπίτι της. Η Στέρτζον δήλωσε σίγουρη ότι δεν έκανε «τίποτα λάθος» και πρόσθεσε «Είμαι ένας άνθρωπος που δικαιούμαι την ιδιωτική ζωή». Η Νίκολα Στέρτζον εγινε το τρίτο άτομο που κρατήθηκε από την αστυνομία της Σκωτίας ως ύποπτη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Branchform, αλλά είπε ότι «γνωρίζει χωρίς αμφιβολία ότι είναι αθώα για αδικήματα». Η Στέρτζον αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από επτά ώρες κράτησης.

Ήταν η μακροβιότερη πρώτη υπουργός της Σκωτίας και η μόνη γυναίκα που κατείχει τον κορυφαίο ρόλο. Η σύλληψη της Στέρτζον ήταν η τρίτη στην αστυνομική έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν 600.000 £ χρηματοδότησης που συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας για την εκστρατεία.

Στις 5 Απριλίου, ο σύζυγός της και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του κόμματος Πίτερ Μούρελ συνελήφθη καθώς οι αξιωματικοί διεξήγαγαν έρευνες σε μια σειρά από ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του ζευγαριού στη Γλασκώβη και των κεντρικών γραφείων του SNP στο Εδιμβούργο.

Ο Μούρελ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες μετά από σχεδόν 12 ώρες ανάκρισης «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας».

