Ισραήλ: Προχωρά η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος - Συνεχόζονται οι διαδηλώσεις

Η συμμαχία του Νετανιάχου επιδιώκει να αποδυναμώσει τις εξουσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, το οποίο κατηγορεί για υπερβολική ανάμειξη στην πολιτική.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να προχωρήσει στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος παρά τις πολύμηνες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. O Νετανιάχου κατηγόρησε την αντιπολίτευση στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα στην Ιερουσαλήμ ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή τον πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ.

Όπως είπε ο ίδιος, οι προβεβλημένοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και ο Μπένι Γκαντζ προσποιούνταν ότι έκαναν διάλογο και δεν είχαν στόχο να βρουν κοινή γραμμή με την κυβέρνηση. "Γι' αυτό θα συγκεντρωθούμε αυτή την εβδομάδα και θα κάνουμε κάποια πρακτικά βήματα", δήλωσε ο Νετανιάχου. Αναφερόμενος στην εκλογική του νίκη τον περασμένο χρόνο ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει συμβαδίζοντας με "την εντολή που λάβαμε για εντολές στο δικαστικό σύστημα".

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Λαπίντ προειδοποίησε ότι η απόφαση του Νετανιάχου θα "επιφέρει ένα φονικό πλήγμα στην οικονομία, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και θα κατακερματίσει τον ισραηλινό λαό". Τον Μάρτιο ο Νετανιάχου είχε πει ότι θα καθυστερούσε το σχέδιό του για μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για πολλές εβδομάδες ως απάντηση στις διαδηλώσεις και στις αυξανόμενες απεργίες των συνδικάτων.

Μέσα όμως στους επόμενους μήνες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση απέτυχαν να φέρουν μια συμβιβαστική συμφωνία. Την Τετάρτη οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης είπαν ότι θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση ενός σώματος για τον διορισμό των δικαστών--της Επιτροπής Επιλογής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο διορισμός των δικαστών βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης που προωθεί η δεξιά κυβέρνηση. Η συμμαχία του Νετανιάχου επιδιώκει να αποδυναμώσει τις εξουσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, το οποίο κατηγορεί για υπερβολική ανάμειξη στην πολιτική. Μεταξύ άλλων η κυβέρνηση θα αποκτήσει περισσότερη εξουσία στον διορισμό των δικαστών και η βουλή θα μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με μια απλή πλειοψηφία.

Οι επικριτές θεωρούν το σχέδιο αυτό κίνδυνο για την δημοκρατία στο Ισραήλ και προειδοποιούν για εθνική κρίση. Χθες το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν κατά της μεταρρύθμισης για 24η συναπτή εβδομάδα.

