Λάρισα: Του πέταξε μπουκάλι με χλωρίνη ενώ περνούσε κάτω από το μπαλκόνι της!

Στο νοσοκομείο με έγκαυμα στο μάτι ο 41χρονος.

Στο κεφάλι 41χρονου κατέληξε ένα... μπουκάλι με χλωρίνη, καθώς περνούσε κάτω από μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», ο 41χρονος περπατούσε ανυποψίαστος το μεσημέρι της Παρασκευής σε κεντρική οδό της πόλης, όταν μια 67χρονη γυναίκα -άγνωστη σε αυτόν- πέταξε στον δρόμο ένα μπουκάλι με χλωρίνη από το διαμέρισμά της στον 4ο όροφο. Το αποτέλεσμα ήταν το μπουκάλι με τη χλωρίνη να πετύχει κατακέφαλα τον 41χρονο, προκαλώντας του τραυματισμό και έγκαυμα στο δεξί του μάτι.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το απόγευμα αποχώρησε. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν την 67χρονη, κατηγορούμενη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ την οδήγησαν σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, προκειμένου ιατροί να εκτιμήσουν την κατάστασή της ψυχικής της υγείας.

