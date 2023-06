Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: στο νοσοκομείο 14 παιδιά με συμπτώματα δηλητηρίασης

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των παιδιών απο Ακαδημία της Αττικής.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα δηλητηρίασης διακομίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/6) 14 παιδιά Ακαδημίας από την Αττική που συμμετείχε σε τουρνουά στο Καρπενήσι.

Σύμφωνα με το LamiaReport, τα συμπτώματα περιορίζονταν μόνο σε διάρροιες, ενώ και οι εξετάσεις τους ήταν καλές.

Οι πληροφορίες θέλουν ανάλογα συμπτώματα να αντιμετώπισαν κι άλλες αποστολές, που συμμετείχαν στο τουρνουά, μικροί και μεγάλοι και μάλιστα από διαφορετικά ξενοδοχεία, που παρέπεμπαν αρχικά σε κάποια ιογενή λοίμωξη και ελαχιστοποιούσαν την πιθανότητα μαζικής δηλητηρίασης από κάποιο φαγητό.

Ευτυχώς τα παιδιά δεν είχαν άλλα συμπτώματα ώστε να υπάρξει περαιτέρω ανησυχία και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων δόθηκε το «πράσινο φως» λίγο πριν τις 21:15’ να φύγουν για τα σπίτια τους.

