Εκλογές - Ανδρουλάκης: ποτέ δεν διχάσαμε τον λαό για εθνικά ζητήματα

"Βολές" κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε προεκλογική του ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Εμείς ποτέ δε διχάσαμε το λαό προεκλογικά για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο χαιρετισμό του, στη διάρκεια των εγκαινίων των γραφείων της Τ.Ο Μινώα Πεδιάδος, στο Αρκαλοχώρι, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

"Γιατί το κάνει τώρα ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα" αναρωτήθηκε ο Ν.Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας σε ότι αφορά το ζήτημα της Ροδόπης και το διάλογο για την ενημέρωση του κ. Τσίπρα από τον κ. Μητσοτάκη, «ας αφήσουν τα υπονοούμενα και ο ένας και ο άλλος μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές και να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό τι ακριβώς έχει συμβεί».

«Ντροπή στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Σκέρτσο που μίλησαν με το λόγο του ‘50 και του ‘60 της παλιάς δεξιάς, σε ένα χωριό της Ελλάδας στη Ροδόπη . Όμως κι από την άλλη πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν μια δημόσια δήλωση ότι σέβονται τη συνθήκη της Λωζάνης όπως πρέπει να την σέβεται κάθε Έλληνας βουλευτής» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ σημειώνοντας ότι για την παράταξη «προτεραιότητα είναι να λύνουμε τα προβλήματα και όχι να τα δημιουργούμε» αλλά και να «ενώνουμε και όχι να διχάζουμε το λαό».

Αναφερόμενος στον σεισμό που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας όσα έχουν γίνει 20 περίπου μήνες μετά επισήμανε «πού είναι το επιτελικό κράτος; Ακόμη στα κοντέινερς είναι οι συμπολίτες μας. Αυτή είναι η ευαισθησία , αυτές είναι οι προτεραιότητες; Και δε συμβαίνει μόνο εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει επιτελικό κράτος. Είναι μία παρέα η οποία προσπαθεί να διοικήσει την χώρα πέρα από τα όρια και της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέα του κύριου Μητσοτάκη, αυτό είναι ο συγκεντρωτισμός εις βάρος κάθε κουλτούρας συλλογικής διακυβέρνησης της χώρας, γι' αυτό περιφρονεί και τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό μόνοι τους σχεδιάζουν, μόνοι τους υλοποιούν προς τα συμφέροντα των λίγων, γιατί αυτούς υπηρετούν» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ζητώ από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα να μας δώσουν ισχυρή εντολή, να είμαστε η ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, απέναντι στην συντήρηση, απέναντι στο λαϊκισμό, απέναντι στον ελιτισμό» κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε πλήθος κόσμου που τον υποδέχθηκε με συνθήματα και χειροκροτήματα.

«Είναι σημαντικό ότι το ΠΑΣΟΚ, το δημοκρατικό και πατριωτικό αυτό κίνημα, ξαναπιάνει το νήμα της ιστορίας, εδώ από την Κρήτη. Αποδείξαμε ότι ο ελληνικός λαός θέλει μία προοδευτική παράταξη για να ακουμπήσει τις αγωνίες του. Κάποιοι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν ακατόρθωτη την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, όμως με την λαϊκή ετυμηγορία κάναμε ένα πρώτο βήμα. Είμαι σίγουρος ότι στις 25 Ιουνίου ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη πιο ισχυρά, θα αγκαλιάσουμε τους απλούς πολίτες και να είστε σίγουροι ότι με το έργο μας, με τον αγώνα μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα είμαστε η ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση, που δεν θα επιτρέψει να συνεχίζεται το πελατειακό κράτος, η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία και η περιφρόνηση του ελληνικού λαού, γιατί αυτό συνέβαινε τα τελευταία χρόνια» είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στη Βιάννο και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, λέγοντας ότι «πάγια θέση της παράταξης είναι να συνεχίσουμε τον νομικό και πολιτικό αγώνα για τη δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τις γερμανικές επανορθώσεις». Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αποτρόπαια, τα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού τα χρόνια του ναζισμού και για τις επανορθώσεις εξήγησε ότι ο λόγος δεν είναι μόνο οικονομικός αλλά «πάνω από όλα είναι ηθικός και ιστορικός διότι αν ένας λαός ξεχάσει την ιστορία του, τότε δυστυχώς η μοίρα τα φέρνει ξανά μπροστά».

