Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ: ήττα και τρίτη θέση για την Εθνική Γυναικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα στην Τσεχία η διεκδίκηση της θέσης για τα προημιτελικά.

-

Την τρίτη θέση του Α΄ ομίλου κατέλαβε η εθνική γυναικών, μετά την ήττα της από την Ισπανία, με 76-60, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2023. Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα, θα διεκδικήσουν μέσω μπαράζ, απέναντι στη 2η του Β΄ ομίλου Τσεχία, την πρόκριση στα προημιτελικά αύριο, Δευτέρα (19/6). Εφόσον η εθνική ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσεχίας, τότε θ' αναχωρήσει για τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου θα διεξαχθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ευρωμπάσκετ γυναικών.

Η εθνική είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα μπαράζ ήδη από το μεσημέρι, μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου, με 61-58, επί της Λετονίας, όταν και έχασε κάθε ελπίδα, όμως να τερματίσει στην πρώτη θέση του Α΄ ομίλου, τη μόνη που έδινε απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά (άνευ αγώνα μπαράζ).

Πρώτη σκόρερ της εθνικής αναδείχτηκε η Άρτεμις Σπανού με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Η Παυλοπούλου τέλειωσε το ματς με 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ η Φασούλα είχε 10 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Ισπανία, η Κεράλτ Κάσας σημείωσε 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε η Ρακέλ Καρέρα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 35-27, 55-49, 76-60

Με τρίποντο της Παυλοπούλου η εθνική προσπέρασε με 10-12 για να συνεχιστεί το κλειστό παιχνίδι μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Οι Καθόρλα και οι Καρέρα πέτυχαν πόντους, με τις Ελληνίδες να σταματούν με φάουλ τις παίκτριες του Μιγκέλ Μέντεθ. Οι Ισπανίδες έκλεισαν στο +2 (20-18) την 1η περίοδο, αλλά στη 2η σταμάτησαν στους 9 πόντους την εθνική Ελλάδας. Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα ήταν επιρρεπείς στα λάθη έχοντας 10 στο α΄ μέρος έναντι δύο της Ισπανίας. Το +13 υπέρ της Ισπανίας (35-22) δεν άργησε να έρθει, για να μειώσουν οι Ελληνίδες σε 35-27 στο ημίχρονο. Η Κριστίνα Ούμπινα μετρούσε 9 πόντους, ενώ 6 είχε η Ρακέλ Καρέρα στο πρώτο 20άλεπτο, την ώρα που οι Άρτεμις Σπανού και Πηνελόπη Παυλοπούλου μετρούσαν από 9 πόντους έκαστε για την Ελλάδα.

Στην 3η περίοδο η εθνική μείωσε τη διαφορά, πλησίασε και στους δύο πόντους (51-49, 38?) με τη Φασούλα να κερδίζει μάχες στη ρακέτα. Όμως, οι Ισπανίδες έκλεισαν την 3η περίοδο στο +6 (55-49). Η Σωτηρίου μείωσε (55-52, 31?) με τη διαφορά να φτάνει και πάλι όμως άμεσα στο +7 (59-52, 32?) και λίγο αργότερα στους 10 (64-54, 35?). Η Αλεξανδρή που ήρθε από τον πάγκο έγραψε το 71-60 (38?) με τον Πέτρο Πρέκα να χρησιμοποιεί όλες τις παίκτριές του πλέον, δίνοντας και χρόνο ξεκούρασης ενόψη της αυριανής αναμέτρησης.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μιγκέλ Μέντεθ): Καρέρα 14, Κάσας 16 (1), Καθόρλα 8 (2), Χιλ 9, Τόρενς 7 (1), Κόντε 2, Ντομίνγκεθ 1, Χίνθο 4, Ούμπινα 12 (3), Μέντες, Ροντρίγκεθ 3 (1)

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Μποσγανά 2, Παυλοπούλου 13 (1), Σωτηρίου 8 (2), Σπανού 14 (2), Σταμάτη, Αλεξανδρή 3 (1), Χριστινάκη 2, Διέλα, Φασούλα 10, Καρλάφτη, Σταμολάμπρου 1, Τσινέκε 7 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Πλάκα: Λειτούργησε ξανά ο ιερέας που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια” (βίντεο)

Βόλος: τηλεόραση εξερράγη την ώρα που παιδιά έπαιζαν βιντεοπαιχνίδι (εικόνες)

Λάρισα: Του πέταξε μπουκάλι με χλωρίνη ενώ περνούσε κάτω από το μπαλκόνι της!