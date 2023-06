Κόσμος

Σουηδία: Η Ρωσία μπορεί να μας επιτεθεί με πολλούς τρόπους

Τι αναφέρει έκθεση επιτροπής της σουηδικής Βουλής για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από ρωσικές δυνάμεις, περιγράφοντας και τους τρόπους που αυτή μπορεί να επιχειρηθεί.

Έκθεση της επιτροπής εθνικής άμυνας του σουηδικού κοινοβουλίου αναφέρει πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Ρωσία να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Σουηδίας, μετέδωσε χθες Κυριακή η σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το περιεχόμενό της.

Η Σουηδία σπεύδει να ενισχύσει την άμυνά της και υπέβαλε αίτημα να ενταχθεί στο NATO πέρυσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η διαδικασία εισδοχής της ωστόσο εμποδίζεται ως αυτό το στάδιο από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Η έκθεση, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, αναφέρει πως μολονότι ο στρατός ξηράς της Ρωσίας ασχολείται κυρίως με τη σύρραξη στην Ουκρανία, δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλων τύπων επιθέσεις εναντίον της Σουηδίας, ανέφερε η SVT επικαλούμενη πηγές της που συνέβαλαν στη συγγραφή του κειμένου.

Η Μόσχα «χαμήλωσε τον πήχη για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και επιδεικνύει μεγάλη όρεξη για την ανάληψη μεγάλου πολιτικού και στρατιωτικού κινδύνου» και «η δυνατότητα» της Ρωσίας «να διεξάγει επιχειρήσεις με αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, όπλα μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα εναντίον της Σουηδίας παραμένει αλώβητη», τονίζεται στην έκθεση, σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Πάντα κατά τις πηγές της SVT, το κείμενο περιγράφει σε αδρές γραμμές το νέο αμυντικό δόγμα της Σουηδίας, που βασίζεται κυρίως στην εισδοχή στο NATO, ενώ στο παρελθόν βασιζόταν στη συνεργασία με άλλες νορδικές χώρες και με την ΕΕ.

Όπως πολλές ακόμη δυτικές χώρες, η Σουηδία είχε μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες της μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, όμως από το 2022 τις εντείνει και αναμένεται να φθάσουν στο 2% του ΑΕΠ, το όριο που έχει συμφωνηθεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, το 2026.

