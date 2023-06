Κοινωνία

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα λόγω... κολώνας φωτισμού (βίντεο)

Μεγάλες ουρές σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στον Κηφισό. Δυσκολίες στην κίνηση και στην Κατεχάκη, λόγω τροχαίου.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας σε αρκετά σημεία της Αττικής.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης προς την Πέτρου Ράλλη, λόγω πρόσκρουσης ΙΧ σε κολώνα της ΔΕΗ στον κλάδο εξόδου.

Υπάρχει κίνδυνος πτώσης της κολώνας, την οιποία έχουν πρόχειρα "δέσει" πάνω στην γέφυρα τα συνεργεία που έσπευσαν και δρομολογήθηκε ήδη η παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ακόμη, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, καθώς και στην λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

