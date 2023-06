Κόσμος

Τουρκία: δολοφόνησε πρώην σύζυγο και πεθερό στην μέση του δρόμου (βίντεο με ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες με την εν ψυχρώ δολοφονία πρώην συζύγου και του πατέρα της, στην μέση του δρόμου, στην Τουρκία.

-

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Τουρκία, όταν άνδρας, μέρα μεσημέρι, βγήκε στον δρόμο και δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του αλλά και τον πρώην πεθερό του.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κινητό, φαίνεται ο 25χρονος να έχει σταματήσει το αυτοκίνητό του μπροστά στο όχημα που οδηγούσε η πρώην σύζυγός του, Μπίλγκε Κάγια, και να παλεύει με τον πατέρα της ο οποίος προσπαθεί να του πάρει από τα χέρια το Καλάσνικοφ που κρατούσε.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 25χρονος πυροβολεί προς το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν η πρώην σύζυγός του ενώ δευτερόλεπτα αργότερα καταφέρνει να στρέψει την κάνη στο κορμί του πρώην πεθερού του και να τον πυροβολήσει εξ επαφής με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στον δρόμο.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, διπλή δολοφονία έγινε λίγη ώρα μετά την υπογραφή της δικαστικής απόφασης που έδινε στην γυναίκα την επιμέλεια του 4 μηνών παιδιού τους με τον 25χρονο.

Τόσο ο πατέρας, όσο και η κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι. Ο 25χρονος, εγκατέλειψε τη σκηνή του εγκλήματος, όμως μετά από ανθρωποκυνηγητό της τουρκικής αστυνομιας, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.



Tuyleri diken diken eden olay Gaziantep'te meydana geldi. Mertcan Kose (25) bosand?g? esi Bilge Kaya (25) ve kay?npederi Ertugrul Kaya'y? (47), av tufegiyle katletti. Katliam an?n?n goruntuleri ise bugun ortaya c?kt?. Korkunc anlar kameralara boyle yans?d?. pic.twitter.com/ZfWdEjm3dk — Derincemiz Gazetesi (@derincemizhaber) June 18, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα λόγω... κολώνας φωτισμού

Νεκρή έφηβη από ποδοπάτημα σε συναυλία (εικόνες)

Κως - 27χρονη: Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορού της Αναστάζια (βίντεο)