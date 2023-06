Αθλητικά

Ροντινέι: θύμα διαρρηκτών ο παίκτης του Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε ανακάλυψε την εισβολή των "ποντικών". Τι ανέφερε ότι του πήραν από το χρηματοκιβώτιο.

-

Θύμα διαρρηκτών έπεσε τα ξημερώματα της Παρασεκυής, 16 Ιουνίου, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιδα.

O δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας του Πειραιά, Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιδα, διαμένει σε μονοκατοικία στο Ελληνικό.

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι και από το βεστιάριο αφαίρεσαν κοσμήματα, ρούχα και ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό της ντουλάπας.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είπε ότι μέσα στο χρηματοκιβώτιο είχε ένα κλειδί αυτοκινήτου, τέσσερα διαβατήρια και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τ.Α. Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Nations League: Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι (εικόνες)

ΑΝΤ1 και Μαρία Κορινθίου έλυσαν την συνεργασία τους

Κως - 27χρονη: Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορού της Αναστάζια (βίντεο)