Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα των δικαστικών εμπειρογνωμόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογείται το πρώτο από τα πέντε διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

-

Εξελίξεις αναμένονται όσον αφορά στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς στα χέρια του ειδικού εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα των δικαστικών εμπειρογνωμόνων.

Το 250 σελίδων πόρισμα, που παραδόθηκε σήμερα και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην δικογραφία, περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία, όπως, συνομιλίες και υλικό, που θα το αξιολογήσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής για να διαπιστώσει τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προθεσμία για να απολογηθεί στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, ζήτησε και πήρε για αρχές Ιουλίου, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ, Ζαχαρίας Στουρνάρας, ο οποίος εμπλέκεται στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και κατηγορείται για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών.

Παράλληλα, ο εφέτης ανακριτής καλεί τις επόμενες ημέρες επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην διάσωση και την βοήθεια άλλων επιβατών, ώστε να συνεισφέρουν στην έρευνα της υπόθεσης.

Τέλος, ο δικηγόρος του αποθανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας ζήτησε από τις δικαστικές αρχές όλες τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έγιναν το βράδυ της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος.

Σημειώνεται, πως η έρευνα για τα αίτια και τις ευθύνες του δυστυχήματος συνεχίζονται από τον ανακριτή, ενώ δεν αποκλείεται να ασκηθούν στο μέλλον και άλλες διώξεις σε πρόσωπα που έχουν ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1 και Μαρία Κορινθίου έλυσαν την συνεργασία τους

Κως - 27χρονη: Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορού της Αναστάζια (βίντεο)

Τουρκία: δολοφόνησε πρώην σύζυγο και πεθερό στην μέση του δρόμου (βίντεο με ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)