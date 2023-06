Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: νέα διορία για την απολογία των Αιγύπτιων

Πότε θα βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή οι κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν για την Τρίτη στις 10.00 οι 9 διακινητές, που κατηγορούνται για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Όλοι τους κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, κατά παράβαση του Ν. 3386/2005 και του Ν. 4251/2014, καθώς επίσης και των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 302 (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) του Ποινικού Κώδικα.

Οι εννέα φερόμενοι διακινητές, τους οποίους υπέδειξαν οι διασωθέντες, είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό ήταν πως ήταν όρθιοι στο αλιευτικό, ενώ οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο κατάστρωμα ήταν καθισμένοι ασφυκτικά ο ένας στον άλλον.

Ο ένας από τους διακινητές είχε τον ρόλο του βασανιστή, όπως λένε οι διασωθέντες. Εκείνος ήταν που αποφάσιζε ποιοι θα φάνε, ζητούσε λεφτά με αντάλλαγμα φαγητό και νερό, απειλούσε με μία βέργα στο χέρι και ήταν εκείνος που έκανε κουμάντο στο σκάφος.

Άλλος διακινητής είχε τον ρόλο του «βοηθού του καπετάνιου». Ουσιαστικά, ήταν το δεξί χέρι του καπετάνιου, έδινε διαταγές και όπως ο «βασανιστής», έδινε φαγητό μόνο με χρήματα.





Ο τρίτος διακινητής είχε τον ρόλο του «μηχανικού», ο οποίος έφτιαχνε τη μηχανή όταν χαλούσε.

Υπενθυμίζζεται ότι συνεχίζονται και την Δευτέρα οι έρευνες για τους αγνοούμενους του αλιευτικού με τους εκατοντάδες επιβάτες που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 104 μετανάστες, ωστόσο ο αριθμός των νεκρών πιθανότατα είναι μεγαλύτερος από τους 78 που έχουν περισυλλεγεί, αφού οι αγνοούμενοι επιβαίνοντες ήταν πολλοί περισσότεροι στο μοιραίο αλιευτικό του ναυαγίου στην Πύλο.

