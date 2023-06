Πολιτική

Εκλογές - Σαμαράς: αυτήν την στιγμή η πατρίδα λέει “Νέα Δημοκρατία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κινητοποίηση, ώστε “να μην χρειαστούν πέναλτι” μετά τις εκλογές, κάλεσε στελέχη και φίλους του κόμματος ο πρώην Πρωθυπουργός, που περιόδευσε στην Καλαμάτα με “γαλάζιους” βουλευτές και ευρωβουλευτές.

-

Επισκέψεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, όπως στην Τριφυλία, στην Πυλία, στη Μεσσήνη και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας έγιναν την Κυριακή.

Επικεφαλής ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Μαζί του ήταν η ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου οι Νίκη Κεραμέως, Κώστας Καραγκούνης, Στέλιος Πέτσας, οι υποψήφιοι βουλευτές Μεσσηνίας και τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κόσμος ξέρει να κάνει συγκρίσεις και να βλέπει διαφορές»

Παίρνοντας το λόγο στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «περιποιεί τιμή» για τον τόπο η παρουσία των υπόλοιπων στελεχών της ΝΔ, που βρέθηκαν και περιόδευσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε με νόημα ότι πρέπει «στην κανονική διάρκεια του αγώνα να βάλουμε πολλά “γκολ” για να μην χρειαστούμε πέναλτι», εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη κινητοποίηση στελεχών, ώστε να λάβει αυτοδυναμία με ισχυρή εντολή το κόμμα την ερχόμενη Κυριακή.

Προσέθεσε ό,τι «Ο κόσμος έχει πια καταλάβει, ξέρει να κάνει συγκρίσεις και να βλέπει διαφορές και πάνω από όλα, ο κόσμος έχει συνείδηση».

Όπως επεσήμανε, «το ανώτατο κριτήριο που πάντα μεταχειρίζεται ο Έλληνας είναι η πατρίδα του. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα λέει: Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμος Αθηναίων - ΚΚΕ: Δεύτερο πρόστιμο για αφισορύπανση

Σεισμός - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: η “σεισμική άπνοια” και τα 6 Ρίχτερ που… δεν έρχονται

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων