Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας και τα λάθη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για μια περίοδο γεμάτη παρανοήσεις και εντάσεις που ξεκίνησε από την Κυριακή, έκανε λόγο το πρωί της Δευτέρας, η Λίτσα Πατέρα, κατά την έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είχε δίπλα της τον Γιώργο Λιάγκα και την Φωτεινή Πετρογιάννη και όχι ως συνήθως την Μαρία Κορινθίου, η συνεργασία της οποία με τον ΑΝΤ1 λύθηκε, όπως ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ο σταθμός.

«Τον Ιούλιο γίνονται πολλά σημαντικά πράγματα και διορθώσεις πραγμάτων που χαλάει ο Ιούνιος», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Συμπλήρωσε ότι «Θα βρεθούν πολλά φάρμακα που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους», προσθέτοντας ότι «από τις αρχές Ιουλίου θα είναι λίγο καλύτερα, τώρα είναι μπερδεμένα τα πράγματα και στο τέλος της εβδομάδας αυτής, με τον Άρη και τον Ουρανό θα πρέπει να προσέχουμε»

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «Η νέα Σελήνη με τον Ποσειδώνα φέρνουν εξαπατήσεις και λάθη και παρανοήσεις», ανέφερε όμως και πως «Ο Δίας κάνει ωραία όψη με τον Κρόνο, που έχει σχέση και με τα οικονομικά και με πρόσωπα κύρους, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε πως θα υπάρξει μια σταθεροποίηση στα ζητήματα αυτά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





