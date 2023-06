Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Να κάνουμε την Ελλάδα μία “αναπτυξιακή μηχανή” (εικόνες)

Τι δήλωσε κατά την ομιλια του στην Πάτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όλοι μαζί αυτή την Κυριακή για ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά εδώ στην Αχαΐα είχαμε βάλει μαζί ένα στοίχημα να πετύχουμε αυτό το οποίο κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ακατόρθωτο: να κάνουμε την Αχαΐα και το δήμο Πάτρας γαλάζια. Το πετύχαμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στην Πάτρα σήμερα το μεσημέρι.

Κάλεσε τους πολίτες λέγοντας: «Σε αυτές τις κάλπες της επόμενης Κυριακής να αυξήσουμε κι άλλο το ποσοστό μας για να μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε για την Ελλάδα της προκοπής και της περηφάνιας».

Είπε ένα μεγάλο, ξεχωριστό ευχαριστώ επισημαίνοντας: ότι «αυτό που πετύχαμε δεν ήταν τυχαίο. Σε αυτή την κάλπη έκλεισε ένας κύκλος διχασμού και μαυρίλας και άνοιξε ένας κύκλος ενότητας και αισιοδοξίας».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι μεταφέρει ένα απλό μήνυμα: η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Στην αρχή της μέρας της 25ης Ιουνίου οι κάλπες θα είναι άδειες. Πρέπει να γεμίσουν με εκατομμύρια ψήφους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, είπε.

Πρόσθεσε πως οι πολίτες την 21η Μαΐου είπαν «τρέξτε πιο γρήγορα να κάνετε πραγματικότητα τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μας».

Προανήγγειλε καλύτερους μισθούς για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης. «Να κάνουμε τη χώρα μας μία αναπτυξιακή μηχανή και θέλω η Πάτρα να είναι η πρωταγωνίστρια της ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας», τόνισε.

Αναφέρθηκε στην υλοποίηση του δρόμου που συνδέει τον Πύργο με την Πάτρα και στάθηκε στην προοπτική «να γίνει η Πάτρα μία εξωστρεφής πύλη της πατρίδας μας προς τη δυτική Ευρώπη».

Ξεχωριστά ευχαρίστησε τους νέους, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που βρίσκονταν στη συγκέντρωση.

Είπε ακόμη πως σημαντική προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας θα είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Εμείς θα οικοδομήσουμε το νέο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας», απαντάμε σε όλους όσοι λένε ότι θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε την υγεία. Υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα αλλά για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και τη σταθερή πολιτική για τα εθνικά μας θέματα.

Και τόνισε: «Ταυτόχρονα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να προστατεύει τα σύνορά της τα οποία είναι και σύνορα της ΕΕ».

Επεσήμανε ακόμη: «Ακολουθήσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική για το προσφυγικό και αυτή η πολιτική εκτός από τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας είναι και μια βαθιά ανθρωπιστική πολιτική… Με την πολιτική μας ουσιαστικά συντρίψαμε τους διακινητές και αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε και την επόμενη τετραετία και θα δίνουμε ταυτόχρονα τον αγώνα μας στην ΕΕ για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού».

Επανέλαβε πως «παντοδύναμος είναι μόνο ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και αυτός καθορίζει τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες στην επόμενη Βουλή» και τόνισε πως «ένα υψηλό ποσοστό είναι και μεγάλη ευθύνη και όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο πιο βαριά η ευθύνη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Από την Πάτρα διαβεβαιώνω τους πολίτες ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε μαζί αυτή την τελευταία μεγάλη προσπάθεια. Να μην αφήσουμε καμία δυνητική ψήφο να πάει χαμένη.

Αν σε ένα πράγμα θα συμφωνήσω με τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ναι, σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για τις ζωές μας».

Και κατέληξε: «Την Παρασκευή το βράδυ θα σβήσουν τα φώτα της προεκλογικής εκστρατείας και την Κυριακή η ευθύνη περνάει σε όλους σας. Αυτή είναι η ομορφιά της Δημοκρατίας. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθώ εδώ στην Πάτρα ως εκλεγμένος πρωθυπουργός της πατρίδας μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι που ξεκινήσαμε. Καλό αγώνα και με τη νίκη».





