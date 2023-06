Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο: η απάντηση του Λιμενικού στο BBC για την πορεία του αλιευτικού

Τι απαντά σε δημοσιευμα του BBC το Λιμενικό Σώμα για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Το Λιμενικό Σώμα, διαψεύδει με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα τους ισχυρισμούς του BBC ότι το σιδερένιο αλιευτικό που βυθίστηκε 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου είχε σταματήσει να πλέει για επτά ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι τη βύθιση του ανοιχτά της Πύλου, το αλιευτικό διένυσε συνολικά περί τα 30 ν.μ., αναφέρει το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος σε ανακοίνωσή του, με αφορμή δημοσιεύματα του διεθνούς και εγχώριου Τύπου, κατά τα οποία το πλοίο παρέμενε επί ώρες ακινητοποιημένο.

Όπως σημειώνει το Λιμενικό Σώμα, «το αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πύλου, έπλεε από την στιγμή του εντοπισμού του κατά τις πρωινές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 13ης Ιουνίου, διανύοντας συνολικά 24 ν.μ.».

Υπενθυμίζεται πως σε δημοσίευμά του, το BBC έθεσε υπό αμφισβήτηση την έκθεση της ελληνικής ακτοφυλακής για το πολύνεκρο ναυάγιο.

Το BBC, βασιζόμενο στην ανάλυση της κίνησης παραπλέοντων πλοίων μέσω στοιχείων που παρείχε η MarineTraffic, υποστηρίζει ότι το αλιευτικό δεν κινούνταν για τουλάχιστον επτά ώρες πριν ανατραπεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Με αφορμή δημοσιεύματα διεθνούς και εγχώριου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία αναπαράγονται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Το Α/Κ σκάφος που βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά Πύλου, έπλεε από την στιγμή του εντοπισμού του κατά τις πρωινές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 13ης Ιουνίου, διανύοντας συνολικά 24 ν.μ..

Εν συνεχεία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, το Α/Κ σκάφος προσεγγίστηκε από παραπλέον Δ/Ξ πλοίο προς παροχή συνδρομής, το οποίο ανέφερε ότι το Α/Κ απομακρύνεται με ίδια μέσα κάθε φορά που προσπαθεί να το προσεγγίσει. Το Α/Κ σκάφος σταμάτησε και ξεκίνησε η παροχή τροφοεφοδίων.

Επιπροσθέτως, δεύτερο παραπλέον Δ/Ξ πλοίο ανέλαβε να προσεγγίσει το Α/Κ σκάφος προς παροχή τροφοεφοδίων, αναφέροντας άρνηση του Α/Κ και κίνηση του με ίδια μέσα με δυτική πορεία. Εν τέλει, ανωτέρω Δ/Ξ ξεκίνησε τη διαδικασία παροχής τροφοεφοδίων στους επιβαίνοντες του Α/Κ σκάφους. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, οι επιβαίνοντες του Α/Κ άρχισαν να πετούν στη θάλασσα τα εφόδια.

Η όλη διαδικασία παροχής τροφοεφοδίων προς τους επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους από τα δύο (02) δεξαμενόπλοια διήρκησε συνολικά περισσότερο από τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά (4:30).

Ακολούθως, βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας, αφίχθη στην περιοχή, Παράκτιο Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και εντόπισε το Α/Κ να κινείται αυτοδύναμα, με χαμηλή ταχύτητα.

Εκκίνησε διαδικασία προσέγγισης του με σκοπό τη διακρίβωση της υφιστάμενης κατάστασης του Α/Κ σκάφους και των επιβαινόντων. Το Α/Κ σταμάτησε εκ νέου για λίγα λεπτά κατά τη προσέγγιση του από το Π.Π.Λ.Σ. και ακολούθως συνέχισε τη πορεία του.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής τροφοεφοδίων μέχρι την ακινητοποίηση του λόγω μηχανικής βλάβης, το Α/Κ σκάφος διήνυσε απόσταση περί τα 6 ν.μ.. Συνολικά το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι την βύθιση του διήνυσε συνολικά περί τα 30 ν.μ..

Στοιχεία με λεπτομερή καταγραφή των ανωτέρω αποτελούν μέρος της προανάκρισης."

