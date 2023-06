Κόσμος

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: ο Πολωνός πρωθυπουργός ζητά την έκδοση του δράστη

Τι αναφέρει τε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας για την δολοφονία της 27χρονης στην Κω.

Η άγρια δολοφονία της 27χρονης από την Κω, έχει συγκλονίσει και την Πολωνία, από όπου κατάγεται η άτυχη κοπέλα.

Την έκδοση του δράστη της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια στην Κω ζητά ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει:

"Είμαι συγκλονισμένος από την άγρια ??δολοφονία της 27χρονης Αναστασίας. Ο δράστης πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες. Ως εκ τούτου, θα ζητήσουμε από την Ελλάδα να εκδώσει τον ύποπτο σε πολωνικό δικαστήριο και να λάβει την υψηλότερη δυνατή ποινή."

Jestem wstrzasniety brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Sprawca musi poniesc bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrocimy sie do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanal przed polskim sadem i otrzymal najwyzszy mozliwy wymiar kary.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 19, 2023

