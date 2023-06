Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Ο λαός χρειάζεται ένα ακόμη πιο δυνατό ΚΚΕ

"Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση απογοήτευσε χιλιάδες ανθρώπους που τον ψήφισαν, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ

«Στις εκλογές του Ιούνη θα ισχύσει ένας ακόμα πιο άδικος, καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος που αρπάζει έδρες από το ΚΚΕ και άλλα κόμματα για να τις δώσει ως μπόνους στη ΝΔ. Για να κρατήσουμε τις 26 έδρες που αποφάσισε ο λαός τον Μάη να έχουμε, τώρα πρέπει οι ψήφοι και τα ποσοστά μας να ανέβουν ακόμα περισσότερο» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Γνώμη» Πατρών.

Είπε ότι απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ ο λαός «χρειάζεται ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ» και πρόσθεσε ότι «έχει κάθε συμφέρον ο λαός της Αχαΐας να εκλέξει ξανά βουλευτή τον Νίκο Καραθανασόπουλο και να ανεβάσει το ΚΚΕ όσο γίνεται πιο ψηλά για να βοηθήσει να εκλεγούν κι άλλοι κομμουνιστές, αγωνιστές βουλευτές σε άλλες περιφέρειες».

Σημείωσε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ ιδιαίτερα στις εργατικές-λαϊκές συνοικίες των αστικών κέντρων σε περιοχές όπου αναπτύχθηκαν αγώνες, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στη νεολαία «είναι το ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα σε έναν, γενικά, αρνητικό συσχετισμό, το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί στις εκλογές της Κυριακής». Είπε ότι «ούτε ο ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να ασκήσουν πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, γιατί συμφωνούν με τη γενική της κατεύθυνση, τη στρατηγική της».

«Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να ασκήσει 100% λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, ακριβώς γιατί είναι ο μοναδικός στρατηγικός αντίπαλος της πολιτικής της» υπογράμμισε. Ερωτηθείς για την αντίθεση του ΚΚΕ στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που «θα έλθουν από την Ευρώπη» ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε, καταρχήν ότι «τα χρήματα δεν έρχονται "από την Ευρώπη". Πρόκειται για χρήματα των λαών της ΕΕ -και του ελληνικού- από τη φορολόγηση».

«Ένα άλλο μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δάνεια, που θα κληθούμε να τα αποπληρώσουμε εμείς και οι επόμενες γενιές. Τέλος, τα χρήματα αυτά πάνε "συστημένα" στις μεγάλες επιχειρήσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς που εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό κέρδους και όχι για την παιδεία, την υγεία, για αντιπλημμυρικά έργα και αντισεισμική θωράκιση, για αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ.» πρόσθεσε και τόνισε: «Επομένως, η στάση κάθε κόμματος απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου για το λαό».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση «απογοήτευσε χιλιάδες ανθρώπους που τον ψήφισαν την τελευταία δεκαετία, τους καλλιέργησε την άποψη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και έστειλε πολλούς από αυτούς στη ΝΔ, άλλους στην αποχή, ενώ άλλοι που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ, επέστρεψαν εκεί».

«Ο σημαντικός αριθμός αριστερών, προοδευτικών ανθρώπων που επέλεξαν τη συμπόρευση με το ΚΚΕ στις 21 Μάη, μπορεί τώρα να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Ένας παραπάνω λόγος για να συμβεί αυτό είναι το αποκρουστικό επιχείρημα που "ξεσήκωσε" πρόσφατα ο κ. Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι κάθε ψήφος που δεν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι "χαμένη" και εξυπηρετεί τη ΝΔ» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ερωτηθείς είπε ότι «η ενίσχυση του ΚΚΕ, για να είναι δυνατός ο λαός, πρέπει να εκφραστεί σε όλες τις κάλπες, πρώτα στις 25 του Ιούνη, αλλά και μετά, τον Οκτώβρη, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, φτάνοντας όσο πιο ψηλά γίνεται τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" που στηρίζει το ΚΚΕ. Αυτή θα είναι μία σημαντική νίκη για το λαό της περιοχής».

«Η δράση του προηγούμενου διαστήματος έχει αποδείξει τι σημαίνει λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση και από τη θέση της Δημοτικής Αρχής, όπως στην Πάτρα» σημείωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και κατέληξε αναφέροντας ότι «η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της "Λαϊκής Συσπείρωσης" στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η επανεκλογή του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, σίγουρα θα κάνει κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους, αλλά πολύ περισσότερους να χαμογελούν».

