Κοινωνία

Αττική: Σπείρα έκλεβε σπίτια με τη μέθοδο της απασχόλησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να τους εντοπίσουν και πώς δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

-

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ομάδα δραστών που είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 16-6-2023 στην περιοχή του Κερατσινίου, 3 ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και για μη έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 16-6-2023, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με αυτοκίνητο στην περιοχή του Κερατσινίου, εντόπισαν οικία και ένας εκ των κατηγορούμενων αποβιβάστηκε και προσπάθησε με διάφορα τεχνάσματα να πείσει την ένοικο της οικίας να του επιτρέψει την είσοδο, ενώ οι άλλοι δύο παρέμειναν εντός αυτού ως «τσιλιαδόροι». Στη συνέχεια, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό της οικίας, αποπειράθηκε με χρήση κατσαβιδιού να διαρρήξει την κεντρική θύρα.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ακινητοποίησαν τους δράστες, τους οποίους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2022, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, επέλεγαν από πριν την οικία-στόχο και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερναν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό οικιών. Στη συνέχεια αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επέλεγαν οικίες ηλικιωμένων ατόμων, τους οποίους ακινητοποιούσαν ή χρησιμοποιούσαν σωματική βία προκειμένου επιτύχουν το σκοπό τους. Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 2 ληστείες στη Ν. Σμύρνη και στη Νίκαια και επιπλέον 3 κλοπές από οικίες στον Κορυδαλλό, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι. Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν της Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκουαδόρ: ξύπνησε μέσα στο φέρετρο και... ξαναπέθανε λίγες ημέρες αργότερα

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: η Μαρία Κορινθίου, το “διαζύγιο” με τον ΑΝΤ1 και οι σχέσεις τους (βίντεο)

Σεισμός - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: η “σεισμική άπνοια” και τα 6 Ρίχτερ που… δεν έρχονται