Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Ποιος μπαίνει στο κάδρο των υπόπτων μετά τον 32χρονο από το Μπαγκλαντές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε ο σύντροφός της 27χρονης.

-

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια-Πατρίτσια στη Κω, η οποία εχτές λίγο πριν τις 19:00 βρέθηκε νεκρή σε υδροβιότοπο στην περιοχή Αλυκές.

Καθώς αναμένεται, εντωμεταξύ, η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης κοπέλας, όσο περνούν οι ώρες οι αστυνομικοί θεωρούν όλο και πιο δεδομένο ότι η Αναστάζια μεταφέρθηκε από τουλάχιστον δύο άτομα στην περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός της.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες έξι ημέρες στις έρευνες για τον εντοπισμό της 27χρονης είχαν «χτενίσει» την περιοχή στην οποία βρέθηκε τελικά η σορός της χωρίς, όμως, να την εντοπίσουν, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας να έκρυψαν εκεί τη σορό ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της Αναστάζια

Στο κάδρο των υπόπτων μπορεί να είναι από την πρώτη στιγμή ο 32χρονος από το Μπανγκλαντές που λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οδηγήθηκε στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών που έχουν φτάσει στο νησί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και άλλο άτομο στη δολοφονία της νεαρής κοπέλας.





Εισιτήριο για Ιταλία

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο 32χρονος, σκότωσε την άτυχη κοπέλα, είτε όταν αντέδρασε στον βιασμό της, είτε φοβούμενος ότι θα τον καταγγείλει για την πράξη του. Δεν αποκλείουν να είχε συνεργό στην ανθρωποκτονία και στην απόκρυψη της σορού, με κύριο ύποπτο τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Το μοναδικό "τυφλό" σημείο για την μεταφορά της σορού ήταν το πίσω μέρος του σπιτιού του που οδηγεί σε χωράφια και από εκεί σε ευθεία γραμμή στο σημείο εντοπισμού της νεκρής κοπέλας, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σπίτι.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 32χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τέταρτη στις 12 το μεσημέρι πήρε ο 32χρονος άνδρας από το Μπαγκλαντές για την υπόθεση της 27χρονης που βρέθηκε νεκρή στην Κω.

Ο άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της αρπαγής και γενετήσιας πράξης με άτομο ανίκανο προς αντίσταση.

Στα δικαστήρια βρίσκεται και η μητέρα της Αναστάζια που βρέθηκε στην Κω, αναζητώντας την κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά νεκρή, αλλά και ο 28χρονος σύντροφός της που ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκουαδόρ: ξύπνησε μέσα στο φέρετρο και... ξαναπέθανε λίγες ημέρες αργότερα

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: η Μαρία Κορινθίου, το “διαζύγιο” με τον ΑΝΤ1 και οι σχέσεις τους (βίντεο)

Σεισμός - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: η “σεισμική άπνοια” και τα 6 Ρίχτερ που… δεν έρχονται