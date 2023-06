Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Αυτός είναι ο Μπαγκλαντεσιανός που κρατείται ως βασικός ύποπτος (εικόνες)

Ο 32χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, 21 Ιουνίου, ζήτησε και έλαβε ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση της 27χρονης Αναστάζια που εντοπίστηκε νεκρή στην Κω.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος θα παραμείνει στα κρατητήρια και θα απολογηθεί την Τετάρτη για την κατηγορία της αρπαγής της.

Στα δικαστήρια βρίσκεται και η μητέρα της Αναστάζια που βρίσκεται στην Κω μαζί με ιδιωτικό ερευνητή, αναζητώντας την κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά νεκρή, αλλά και ο 28χρονος σύντροφός της που ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Το απόγευμα της Κυριακής, η σορός της Αναστάζια εντοπίστηκε γυμνή, ανάμεσα σε κλαδιά, με το μισό της σώμα σκεπασμένο με σακούλα και το άλλο μισό σκεπασμένο με αρμυρίκια και κλαδιά.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι συμμετείχαν τις προηγούμενες έξι ημέρες στις έρευνες για τον εντοπισμό της 27χρονης είχαν «χτενίσει» την περιοχή στην οποία βρέθηκε τελικά η σορός της χωρίς, όμως, να την εντοπίσουν, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας να έκρυψαν εκεί τη σορό ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της Αναστάζια.

