“Παγιδευμένοι”: Sneak Preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται στον ΑΝΤ1 με νέο επεισόδιο και συγκλονιστικές εξελίξεις.

«Την πληγή, με πληγή την πληρώνεις»

Αισχύλος



Όσο δεν αποκαλύπτεται ο δολοφόνος του δικαστή Γεωργίου, η ζωή της Άννας κινδυνεύει.

Ο Σταύρος θα βρει τον Άκη. Είναι τυχαίο ή το έχει οργανώσει ο Αλέκος;

Ο Άκης θα καταθέσει στον Σταύρο, θα πει, όμως, όλη την αλήθεια; Η κατάθεσή του θα ενισχύσει τις υποψίες για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, αλλά η Άννα είναι πεπεισμένη για την ενοχή του Θοδωρή. Δεν δέχεται καμία άλλη πιθανότητα και πιέζει τον Σταύρο να συντάξει την πρότασή του για το Συμβούλιο, θέτοντας τον Θοδωρή ως κύριο ύποπτο.

Το διαζύγιο του Νίκου με τη Χρύσα προχωράει. Θα συνεχίσει ο Νίκος τον πόλεμο για τη διεκδίκηση της επιμέλειας της Λίνας; Θα γίνει ο πληροφοριοδότης του Αλέκου;

Η απόπειρα δολοφονίας της Θεώνης στο νοσοκομείο θα τους ταράξει όλους. Περισσότερο, όμως, την Άννα και τον Δημήτρη που είναι πλέον σίγουροι ότι το επόμενο θύμα είναι η Άννα.





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

