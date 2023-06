Αθλητικά

Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε τον Κουλιμπαλί

Στο Ριάντ θα ταξιδέψει ο Σενεγαλέζος στόπερ, ενώ η Αλ Χιλάλ αναζητεί για επιθετικό.

Η Αλ Χιλάλ συνεχίζει να ψάχνει για επιθετικό, μετά την αποτυχία συμφωνίας με τον Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος σταρ της Ιντερ ταξίδεψε στο Ριάντ και συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας, η οποία τού πρόσφερε διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 50 εκατ. ευρώ, αλλά ο διεθνής άσος ζήτησε το διπλάσιο ποσό και η μεταγραφή ακυρώθηκε.

Οι Σαουδάραβες στράφηκαν πλέον στον Αλβάρο Μαράτα, προσφέροντας και σε αυτόν 50 εκατ. για διετές συμβόλαιο. Ο 30χρονος Ισπανός φορ φεύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και εξετάζει την πρόταση.

Στο μεταξύ η Αλ Χιλάλ κινείται για την απόκτηση και του Ιβάν Πέρισιτς. Ο Κροάτης ακραίος επιθετικός θα φύγει από την Τότεναμ και εξετάζει την πρόταση της ομάδας του Ριάντ.

Επίσης η Αλ Χιλάλ ήρθε σε συμφωνία με τον Καλιντού Κουλιμπαλί. Ο Σενεγαλέζος στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για την Τσέλσι τη νέα σεζόν και συμφώνησε να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Επίσης η ομάδα του Ριάντ έχει κάνει μεγάλη πρόταση για την απόκτηση και του Ρούμπεν Νέβες από τη Γουλβς. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ οι «λύκοι» έκαναν αποδεκτή την πρόταση 55 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Πορτογάλου μέσου.

