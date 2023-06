Κόσμος

Βραζιλία: Νεκρός μαθητής από πυροβολισμούς σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας πρώην μαθητής του δημόσιου σχολείου

-



Ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας πρώην μαθητής του δημόσιου σχολείου Professora Helena Kolody, ο οποίος μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, λέγοντας ότι ήθελε να ζητήσει τα σχολικά του αρχεία Τουλάχιστον ένας μαθητής σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε σχολείο στη νότια πόλη Καμπέ της Βραζιλίας, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της πολιτείας Παρανά, προσθέτοντας ότι ένας ακόμη τραυματίας μαθητής νοσηλεύεται.

Ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας πρώην μαθητής του δημόσιου σχολείου Professora Helena Kolody, ο οποίος μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, λέγοντας ότι ήθελε να ζητήσει τα σχολικά του αρχεία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο κυβερνήτης Ρατίνο Τζούνιορ κήρυξε τριήμερο πένθος και έστειλε τους τοπικούς υπουργούς δημόσιας ασφάλειας και εκπαίδευσης στην Καμπέ, μια πόλη 108.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Παρανά, την Κουριτίμπα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβιο Ντίνο δήλωσε μετά την επίθεση ότι «αυτό το είδος βίας που έχει ριζώσει στη Βραζιλία είναι απαράδεκτο», προσθέτοντας ότι «η βία διαπράχθηκε και πάλι στον πιο ιερό χώρο για παιδιά».

Νωρίτερα φέτος, ένας άνδρας οπλισμένος με ένα μικρό τσεκούρι σκαρφάλωσε πάνω από έναν τοίχο και μπήκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στη νότια Βραζιλία όπου σκότωσε τέσσερα παιδιά, ενώ σε σχολείο του Σάο Πάολο ένας 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν δάσκαλο και τραυμάτισε άλλους πέντε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκουαδόρ: ξύπνησε μέσα στο φέρετρο και... ξαναπέθανε λίγες ημέρες αργότερα

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: η Μαρία Κορινθίου, το “διαζύγιο” με τον ΑΝΤ1 και οι σχέσεις τους (βίντεο)

Σεισμός - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: η “σεισμική άπνοια” και τα 6 Ρίχτερ που… δεν έρχονται