Πολιτική

Εκλογές: Πότε ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών.

-

Το Σάββατο 24 Ιουνίου, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες του εξωτερικού θα προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές. Οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό, εφόσον το επέλεξαν, αντί να μεταβούν στην Ελλάδα (άρθρο 2 του ν. 4648/2019).

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, συνδράμει με τη συνεχή συνέργεια των οικείων ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αποστολών την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας και τη λειτουργία των εκλογικών τμημάτων ανά τον κόσμο, σημαντικός δε αριθμός εξ αυτών θα φιλοξενηθεί σε πρεσβείες και γενικότερα χώρους ελληνικών αρχών Εεξωτερικού, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού ενεγράφησαν 25.610 Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας (έναντι 22.855 στις εκλογές της 20ης Μαΐου), σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση. Οι αιτήσεις εγγραφής τους είχαν υποβληθεί πριν από τη 17η Μαΐου 2023 (ήτοι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών) και εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα κριτήρια εκλογέων που προβλέπει ο νόμος.

Διευκρινίζεται πως οι εκλογείς εξωτερικού, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 6 του ν. 4648/2019), θα ψηφίσουν σε 102 εκλογικά τμήματα που συγκροτήθηκαν σε 35 χώρες (έναντι 99 εκλογικών Τμημάτων στις εκλογές της 20ης Μαΐου). Για τη συγκρότηση εκλογικού κέντρου σε μια πόλη, προϋπόθεση ήταν η εγγραφή τουλάχιστον 40 εκλογέων (άρθρο 7 ν. 4648/2019).

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού καλεί όλους τους Έλληνες εγγεγραμμένους εκλογείς του εξωτερικού:

Να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, με διάρκεια ψηφοφορίας από 7.00 έως 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.

Να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και να ενημερωθούν για την ακριβή διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν κάνοντας, προ της ψηφοφορίας, χρήση της εφαρμογής ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ στον ιστότοπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, https://mpp.ypes.gov.gr/#/ συμπληρώνοντας τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης.

συμπληρώνοντας τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης. Να προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα τους έχοντας απαραιτήτως μαζί τους την ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριο τους (η Εφορευτική Επιτροπή επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου και επαληθεύει την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού).

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Έκτακτη αεροδιακομιδή για 41χρονη

Τιτανικός - Υποβρύχιο: Εγγονή νεκρών του ναυαγίου η σύζυγος του ενός αγνοούμενου (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς