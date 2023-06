Αθλητικά

Premier League: Για βιασμό ανήλικης ανακρίνεται προπονητής

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έλαβε για πρώτη φορά μια εγκληματική αναφορά σχετικά με την υπόθεση πριν από 21 μήνες!

Προπονητής συλλόγου της κορυφαίας κατηγορίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, της Premier League, ανακρίνεται σχετικά με έναν φερόμενο βιασμό μια έφηβης κοπέλας, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να λαμβάνει για πρώτη φορά μια εγκληματική αναφορά σχετικά με την υπόθεση πριν από 21 μήνες!

Ο κατηγορούμενος δεν συνελήφθη και προσήλθε οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα με τον δικηγόρο του την περασμένη Δευτέρα για να υποβληθεί σε ανάκριση. Οι έρευνες συνεχίζονται προτού ληφθεί απόφαση για το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή αν δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι: «Την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021, η MET έλαβε μια αναφορά εγκλήματος σχετικά με έναν παλαιότερο ισχυρισμό για βιασμό. Τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου, ένας άνδρας ανακρίθηκε υπό επιτήρηση σε αστυνομικό τμήμα».

Ο κατηγορούμενος πιστεύεται ότι γνώρισε την καταγγέλλουσα όταν εκείνη έκανε αίτηση για να εργαστεί στο club στο οποίο εργαζόταν την εποχή του φερόμενου αδικήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο ίδιος αρνείται τον ισχυρισμό.

Ο πρώην επιθεωρητής και ειδικός ερευνητής σεξουαλικών εγκλημάτων, δήλωσε: «Με τις ιστορικές καταγγελίες γενικά, χάνεις πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί νωρίτερα. Πολύ συχνά γίνεται ο λόγος του ενός ατόμου εναντίον του άλλου».

