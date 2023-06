Τένις - Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή

Αθλητικά

Αυτή την φορά ο Έλληνας πρωταθλητής δεν την... πάτησε όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες στη Στουτγκάρδη

Μετά από σκληρή μάχη που διήρκησε 2 ώρες και 22 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε δύσκολα και με ανατροπή του Γάλλου, Γκρεγκουάρ Μπεράρ, με 2-1 σετ (7-6(6), 4-6, 6-7 (3) και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Χάλε της Γερμανίας.

Αυτή την φορά ο Έλληνας πρωταθλητής δεν την... πάτησε όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες στη Στουτγκάρδη από έναν άλλο Γάλλο, τον Ρισάρ Γκασκέ, όταν έπεσε θύμα έκπληξης κι έμεινε εκτός με το... καλημέρα στη διοργάνωση.

Ο Μπαρέρ (νο58 στον κόσμο) έβαλε δύσκολα από το ξεκίνημα στον 24χρονο Τσιτσιπά, πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (σ.σ. ο Τσιτσιπάς έχασε 6 μπρέικ πόιντ στη διάρκειά του), προηγήθηκε με 3-1 στο δεύτερο, αλλά το νο5 της ATP βρήκε σιγά-σιγά το ρυθμό του και κάνοντας δύο μπρέικ στο σερβίς του αντιπάλου του έφτασε στην ισοφάριση με 6-4.

Η μάχη... σώμα με σώμα συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, το οποίο κρίθηκε ξανά... στις λεπτομέρειες, με τον Τσιτσιπά να παίζει πιο ψύχραιμα στο τάι μπρέικ και να παίρνει τη νίκη παραχωρώντας μόνον τρεις πόντους. Με αυτό τον τρόπο έκανε το 2Χ2 απέναντι στον Μπαρέρ, το οποίο είχε νικήσει ξανά πριν από 5 χρόνια στο Wimbledon με 3-1.

Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει τον Χιλιανό, Νίκολας Γιάρι, ο οποίος νίκησε νωρίτερα τον Κορεντίν Μουτέ με 2-0 (6-3, 7-5).

