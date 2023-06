Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Ντοκουμέντο πριν από την αναχώρηση του πλοίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενής αγνοούμενου επιβάτη του πλοίου περιγράφει σοκαριστικές συνθήκες για το ταξίδι που κατέληξε σε τραγωδία.

-

Ρεπορτάζ: Τζίνα Στασινοπούλου, Θάνος Ακριτίδης

Στοιβαγμένοι σε ένα χώρο στην Αίγυπτο κάποιοι από τους ναυαγούς της τραγωδίας στην Πύλο, τραβούν βίντεο για να δείξουν στις οικογένειές τους ότι είναι καλά.

Το βίντεο φτάνει στα χέρια του Αμίν που ήρθε στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία για να αναζητήσει ανάμεσα στους ναυαγούς τον ξάδερφό του.

«Αυτός είναι ο φίλος μου, αυτός είναι ο ξάδερφός μου, αυτός είναι ο επιζών, κοίτα είναι όλοι μαζί, αυτός είναι ο επιζών που βρίσκεται στο κάμπ και μου έδωσε όλες τις πληροφορίες», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον ξάδερφό του περίπου δέκα ημέρες πριν από το ναυάγιο ενώ βρίσκονταν στο Τομπρούκ της Λιβύης.

«Τους πήγαν στη Λιβύη, τους κράτησαν εκεί για ένα μήνα, ήταν πεινασμένοι δεν τους έδιναν φαγητό στη Λιβύη. Οι συνθήκες δεν ήταν καλές», λέει αφηγούμενος όσα του έλεγε ο ξάδερφός του.

Εκεί όπως λέει περίμενε με άλλους μετανάστες να επιβιβαστούν σε βάρκα για την Ιταλία, όμως «υποτίθεται ότι θα τους έδιναν μία μεγαλύτερη βάρκα, ότι θα ήταν λιγότεροι άνθρωποι σε μία ασφαλέστερη βάρκα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο κατέληξαν σε μία ψαρόβαρκα».

Ο Αμίν από το Σάββατο που έφτασε στην Ελλάδα συνομιλεί με τις Αρχές αλλά και με επιζώντες του τραγικού ναυαγίου. Όσα μεταφέρει για τις συνθήκες στη διάρκεια του ταξιδιού σοκάρουν.

«Δεν υπήρχε φαγητό, δεν είχαν φάει για 7 ημέρες. Χωρίς φαγητό για 7 ημέρες και το λιγοστό νερό που υπήρχε στο σκάφος. Για αυτό το νερό οι άνθρωποι άρχισαν να τσακώνονται», αυτό τονίζει είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να πεθάνουν στο πλοίο από την πείνα και τη δίψα.

Οι άνθρωποι που επιβίωσαν μου είπαν, είδαν νεκρούς πριν το πλοίο βουλιάξει. Όλοι είχαν πεθάνει από τη δίψα και την πείνα», περιγράφει ο Αμίν.

Σήμερα ο Αμίν, δείχνει μέσω του ΑΝΤ1 τη φωτογραφία και το βίντεο με τις εικόνες του ξάδερφού του και κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να ενημερώσει τις Αρχές, προκειμένου να ενημερωθεί και εκείνος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο - Τσελίκ για Λιμενικό: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να ερευνηθούν

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Αυτός είναι ο Μπαγκλαντεσιανός που κρατείται ως βασικός ύποπτος (εικόνες)

Στρεπτόκοκκος - ΠΙΣ: Οδηγίες για το στρεπτεστ