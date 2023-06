Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Πανίσχυρο ΕΣΥ με κυβέρνηση ΝΔ (εικόνες)

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε για «αξιολόγηση παντού» και «αξιοκρατεία παντού». Το μήνυμα που στέλνει στον Ερντογάν ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αυτοδύναμη εντολή με υψηλότερο ποσοστό από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση "για να αλλάξουμε την πατρίδα" ζήτησε από τα Γιάννενα όπου μίλησε σε πολίτες απόψε, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Είχαμε στόχο να βάψουμε γαλάζια όλη την Ήπειρο και βάψαμε γαλάζια όλη την Ελλάδα. Δεν τελείωσε η δουλειά ακόμη, οι κάλπες είναι άδειες και ο στόχος είναι να πετύχουμε ακόμη υψηλότερο ποσοστό, και το ποσοστό στα Γιάννενα πρέπει να γράφει τέσσερα μπροστά" τόνισε Κυριάκος Μητσοτάκης Ευχαρίστησε τον κόσμο των Ιωαννίνων για το ποσοστό που έλαβε η ΝΔ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, λέγοντας ότι αποτελεί "επιβράβευση της μεγάλης δουλειάς που έγινε έως τώρα κρατώντας την πατρίδα όρθια στηρίζοντας την κοινωνία εν μέσω δυσκολιών, λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και οι πολίτες μας αντάμειψαν στις εκλογές". "Ποτέ η ΝΔ δεν είχε καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά της ως κυβερνών κόμμα, μέχρι τώρα" είπε ο κ.Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι οι πολίτες είπαν "ναι στην αλήθεια ναι στον προγραμματικό λόγο" και τιμώρησαν αυτούς που επένδυσαν στον διχασμό και την τοξικότητα.Κάλεσε τον κόσμο να μην αποδοκιμάζει τον κ.Τσίπρα και είπε ότι η μεγαλύτερη αποδοκιμασία είναι η ψήφος στην κάλπη. "Μην ασχολείστε με την αντιπολίτευση, κοιτάξτε μπροστά" μας λένε οι πολίτες. Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε ισχυρή αυτοδυναμία είναι για να υλοποιήσουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν προεξοφλείται προεκλογικά, πρέπει να σπεύσει ο κόσμος ν α ψηφίσει τη ΝΔ" είπε.

Επισήμανε πως εάν στις προηγούμενες κάλπες ίσχυε το σημερινό εκλογικό σύστημα η χώρα θα είχε ισχυρή κυβέρνηση και προσέθεσε: "Έστω όμως και τώρα να αξιοποιήσουμε το χρόνο για να μιλήσουμε πως μπορεί να γίνει καλύτερο το μέλλον για όλους, και το πως θα κάνουμε την Ήπειρο μοντέλο ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα. Έρχονται νέοι από το εξωτερικό να εργαστούν σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στα Γιάννενα. Η αύξηση μισθών είναι προτεραιότητα και ξέρουμε πως θα το κάνουμε, κι όταν λέμε ότι θα πάμε τον κατώτατο στα 950 ευρώ ξέρουμε πως θα το κάνουμε πράξη. Όχι με ντιρεκτίβες αλλά προσελκύοντας επενδύσεις" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο σχέδιο του για την Παιδεία είπε ότι θα αναβαθμιστεί, ώστε να εισάγουμε φοιτητές αντί να εξάγουμε, ενώ τόνισε ότι η αναβάθμιση στο σύστημα υγείας θα είναι άμεση προτεραιότητα.

Ευχαρίστησε τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, αλλά απαιτείται βελτίωση είπε, αναφερόμενος στα δυσάρεστα περιστατικά που απασχόλησαν την επικαιρότητα το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι "θα αποκτήσουμε σύστημα διάσωσης με ευέλικτα ελικόπτερα και έχει ήδη ψηφιστεί το Ν/Σ, ώστε να δημιουργηθούν έξη τέτοιες βάσεις ελικοπτέρων που θα επικουρούν το ΕΚΑΒ. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη σύμπραξη του δημόσιου με το ιδιωτικό τομέα" είπε και σημείωσε ότι "το μεγαλύτερο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ θα είναι ένα πανίσχυρο σύστημα με κυβέρνηση της ΝΔ. Κανείς ασθενής με τη ΝΔ δεν θα στερηθεί ποτέ κανένα φάρμακο όσο ακριβό κι αν είναι εάν αυτή είναι η γνώμη του γιατρού" είπε.

Ανέφερε επίσης ότι στο δημόσιο θα υπάρξει αξιολόγηση και αξιοκρατία παντού ώστε οι καλύτεροι να βρεθούν στις καλύτερες θέσεις, προσθέτοντας ότι "θα αυξήσουμε κατά 500 εκατομμύρια τις δαπάνες για μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων". Είπε επίσης ότι η ΝΔ έχει σχέδιο κατά της μάστιγας της υπογεννητικότητας επισημαίνοντας ότι θα στηρίξει τις εργαζόμενες μητέρες.

Αναφερόμενος στα εξωτερικά θέματα είπε ότι η γνώμη της Ελλάδας μετράει, "η φωνή μας ακούγεται από το Κογκρέσο μέχρι τις Βρυξέλλες" και σημείωσε ότι η πατρίδα μας πρέπει να είναι ισχυρή και η εξωτερική πολιτική έχει θεμέλια αδιαπραγμάτευτα τα οποία περιέγραψε πως "πρώτον η διαρκής ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, δεύτερον η οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών που κάνουν την Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας σε μια ασταθή γειτονιά και τρίτο μια στιβαρή, αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό ζήτημα. Η χώρα έχει σύνορα και απέδειξε ότι ξέρει να τα φυλάει, είναι η σωστή πολιτική για την ασφάλεια της χώρας, αλλά και ανθρώπινης φροντίδας και ανθρώπινης ζωής. Συντρίψαμε τα κυκλώματα διακινητών στο Αιγαίο. Αυτό που δεν μας λένε οι ανθρωπιστές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επί των ημερών τους πνίγηκαν τριπλάσιοι άνθρωποι σε σχέση με την δική μας διακυβέρνηση, και είναι υποκριτές επειδή επέτρεψαν τα κάτεργα της Μόριας και καταδικάστηκε η χώρα. Ας μην μας κουνάνε το δάχτυλο να μην επιτίθενται στο Λιμενικό και να παραδεχθούν ότι οι υπαίτιοι της τραγωδίας στην Πύλο είναι οι διακινητές και όχι το Λιμενικό που προσπάθησε να σώσει ζωές" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι "όποτε βρίσκουν ευκαιρία να διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό το κάνουν και μετά αγανακτούν όταν τους λέμε εθνική εξαίρεση". Παρέπεμψε στον κ.Μουζάλα λέγοντας ότι "είπε σήμερα πως όταν πέσει ο φράχτης στον Έβρο θα χαρεί όσο κι όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνο".

Πρόσθεσε ακόμη πως "ο φράχτης του λέω δεν πρόκειται να πέσει και θα ολοκληρωθεί". Τέλος ξεκαθάρισε πως η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών λέγοντας ότι δεν θα δεχθεί να κουβεντιάσει άλλα ζητήματα, δεν συζητά θέματα που αφορούν κυριαρχικά μας δικαιώματα. "Δεν συζητώ με την Τουρκία ζητήματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους Έλληνες" είπε και προσέθεσε ότι η ΝΔ χρειάζεται την επόμενη μέρα σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα την έχει. Παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που θα πάρουμε τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το βάρος της ευθύνης μου" κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

"Σας ευχαριστώ. Άργησα λίγο να έρθω αλλά σας έφερα τη λιακάδα. Όπως ηλιόλουστη θα είναι και η 25η Ιουνίου, ημέρα της μεγάλης νέας νίκης της Νέας Δημοκρατίας μας. Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος χωρίς να ξανάρθω στα αγαπημένα μου Γιάννενα. Είμαι εδώ, κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνυποψήφιοι στη Βουλή, κύριοι Δήμαρχοι, πρώτα και πάνω από όλα γιατί θέλω να πω στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ποσοστό που πετύχαμε στα Γιάννενα και στην Ήπειρο συνολικά. Είχαμε βάλει στόχο να βάψουμε γαλάζια όλη την Ήπειρο και κάναμε γαλάζια όλη την Ελλάδα.

Όμως είμαι εδώ και για να σας υπενθυμίσω ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 25 Ιουνίου έχουμε ξανά εκλογές. Οι κάλπες είναι άδειες και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε είναι να πετύχουμε ακόμα υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Εδώ στα Γιάννενα να βγάλουμε τρεις βουλευτές. Και το ποσοστό μας, εδώ στα Γιάννενα, πρέπει να γράφει «4» μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι όλες και όλοι μαζί θα τον πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Αναρωτιέμαι πόσοι στις 20 Μαΐου θα ήταν διατεθειμένοι να στοιχηματίσουν ότι όλη η Ελλάδα θα ήταν γαλάζια. Αλλά αυτή η μεγάλη μας εκλογική νίκη, φίλες και φίλοι, ήταν, ναι, μια επιβράβευση της μεγάλης δουλειάς την οποία κάναμε τέσσερα χρόνια τώρα, κρατώντας την πατρίδα όρθια εν μέσω μεγάλων κρίσεων, δρομολογώντας μια πορεία ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την κοινωνία εν μέσω μεγάλων δυσκολιών -κορονοϊός, ενεργειακή κρίση- αλλά λέγοντας και στους πολίτες καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της τετραετίας την αλήθεια.

Ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Όταν κάναμε λάθη τα αναγνωρίσαμε και σταθήκαμε απέναντι στους πολίτες με ειλικρίνεια, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Και οι πολίτες στην κάλπη της 21ης Μαΐου μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο είχαμε πετύχει τον Ιούλιο του 2019. Πρώτη φορά. Ο κ. Πρόεδρος, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας, γνωρίζει καλά ότι ουδέποτε η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, είχε καταφέρει να πετύχει να αυξήσει τα ποσοστά της όντας κυβέρνηση. Το πετύχαμε μια φορά, θα το ξαναπετύχουμε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Μας επιβράβευσαν, λοιπόν, οι πολίτες. Είπαν «ναι» στην αλήθεια, «ναι» στην προκοπή, «ναι» στην ενότητα, «ναι» στη σεμνότητα, «ναι» στην ευπρέπεια του πολιτικού λόγου, «ναι» στον προγραμματικό λόγο. Τιμώρησαν, όμως, και κάποιους οι οποίοι επένδυσαν στον διχασμό, στο ψέμα, στο «μαύρο» και στην τοξικότητα.

Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν χρειαζόμαστε να γεμίσουμε όλα τα Γιάννενα με χάρτινες αφίσες για να μαζέψουμε κόσμο. Και σε λίγο, έχει ενδιαφέρον, θα βρεθεί σε έναν άλλο χώρο εδώ, στα Γιάννενα, ο κ. Τσίπρας, να μας μιλήσει. Δεν χρειάζεται καμία αποδοκιμασία, διότι η μεγαλύτερη αποδοκιμασία που επιφυλάσσει ο λαός στους εκλεγμένους ηγέτες του είναι η ετυμηγορία της κάλπης. Τα είπαν όλα οι Έλληνες πολίτες δίνοντας μας υπερδιπλάσιο «σκορ» από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο μας λένε οι πολίτες είναι «μην ασχολείστε καθόλου, μην ασχολείστε με την αντιπολίτευση. Μην ασχολείστε με το τι θα κάνουν οι άλλοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει». Διότι, όπως σας είπα, το μήνυμα της κάλπης ήταν να κοιτάμε μπροστά. Να μην ασχολούμαστε με τους αντιπάλους μας. Να μην αναλώνουμε ενέργεια στο να εμπλεκόμαστε σε τοξικές αντιπαραθέσεις. Να μιλάμε για το μέλλον και κυρίως να εξηγούμε στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία.

Διότι όσο ισχυρή και αν ήταν η επιβράβευση των πολιτών στην κάλπη της 21ης Μαΐου, άλλο τόσο ήταν και ισχυρό το αίτημα να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά στο δρόμο των μεγάλων αλλαγών. Και ο λόγος για τον οποίον, φίλες και φίλοι, ζητούμε σταθερή αυτοδυναμία μετά την κάλπη της 25ης Ιουνίου, είναι ακριβώς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει τόσο ανάγκη ο τόπος. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σταθερή, ισχυρή αυτοδυναμία θα μας τη δώσει ο ελληνικός λαός. Θα μας τη δώσει απλόχερα. Όλοι μαζί αυτή την Κυριακή, γιατί καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη και γιατί κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν προεξοφλείται προεκλογικά. Δεν θα κουραστώ να το λέω: οι κάλπες είναι άδειες, πρέπει να γεμίσουν με εκατομμύρια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ της 25ης Ιουνίου θα κάνουμε το «ταμείο», όλοι μαζί θα πάμε στην κάλπη και όλοι μαζί θα επαναβεβαιώσουμε την ισχυρή εντολή που δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία να πάει τη χώρα σταθερά, τολμηρά, ψηλά.

Φίλες και φίλοι, αυτή η δεύτερη προεκλογική περίοδος ήταν μία ευκαιρία να επαναλάβουμε τον προγραμματικό μας λόγο, όμως ήταν και μία ευκαιρία να αναδείξουμε το παράλογο της κάλπης της απλής αναλογικής. Θυμάστε ότι όταν είχα έρθει και σας είχα μιλήσει εδώ, στα Γιάννενα, πριν τις εκλογές, είχα προεξοφλήσει περίπου το αποτέλεσμα, λέγοντάς σας ότι είναι αδύνατον να σχηματιστεί κυβέρνηση με την κάλπη της απλής αναλογικής. Καλούμαστε τώρα να περάσουμε μέσα από μία δεύτερη εκλογική διαδικασία, ακριβή για το ελληνικό Δημόσιο, να πρέπει εμείς σήμερα να είμαστε πάλι εδώ να σας μιλούμε για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, ενώ εάν στις προηγούμενες κάλπες ίσχυε το σύστημα με το οποίο θα πάμε τώρα σε εκλογές, η χώρα θα είχε ήδη σταθερή κυβέρνηση, εγώ θα ήμουν Πρωθυπουργός και θα ασχολούμασταν ήδη να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Όμως έστω και σε αυτή την εκλογή των δύο «γύρων» ας αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, από τώρα μέχρι τις εκλογές, για να μιλήσουμε για το μέλλον. Να μιλήσουμε για το πώς το μέλλον μπορεί να γίνει καλύτερο για την καθεμία και τον καθένα από εσάς, να μιλήσουμε για το σχέδιό μας, για μία παραγωγική Ελλάδα η οποία θα αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες δουλειές, που θα προσελκύει επενδύσεις σε πολλούς κλάδους. Και να μιλήσουμε, ναι, κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχα, για το πώς θα κάνουμε τα Γιάννενα και την Ήπειρο το μοντέλο ανάπτυξης σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, πρέπει να ολοκληρώσουμε τώρα τη δουλειά.

Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι εδώ παραδείγματος χάρη, στα Γιάννενα, αναπτύσσεται ένας δυναμικός κλάδος υψηλής τεχνολογίας και συναντώ νέα παιδιά τα οποία γυρίζουν από το εξωτερικό, όχι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έρχονται στα Γιάννενα να δουλέψουν σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό Βάλτε και σε αυτήν την εξίσωση τα σημαντικά έργα τα οποία γίνονται συνολικά στην Περιφέρεια, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τα Γιάννενα σε ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο, με αξιοθέατα τα οποία θα συνδυάζουν από τη μία την πλούσια πολιτιστική παράδοση της πόλης με νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες πραγματικά μας ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο.

Είχα την ευκαιρία πριν να έρθω να σας μιλήσω να πάω να επισκεφτώ μία νέα πολύ εντυπωσιακή έκθεση σύγχρονης τέχνης. Λέγεται Plasmata, στον χώρο του παλιού Κάστρου, και πραγματικά έμεινα άφωνος από τις νέες διαστάσεις που μπορούμε να δώσουμε και τη νέα ταυτότητα που μπορεί να αποκτήσει μία πόλη σαν τα Γιάννενα, ως κέντρο πολιτισμού, σύγχρονου πολιτισμού. Διότι δεν είμαστε υπερήφανοι μόνο για την ιστορία μας, είμαστε και αισιόδοξοι για το μέλλον μας. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο της κάλπης: πώς θα αρπάξουμε το μέλλον και πώς θα μπορέσουμε, κυρίως για τα νέα παιδιά αυτά, τους σπουδαστές μας, τους φοιτητές μας εδώ στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Μιλώ συχνά -και πιστεύω πολύ σε αυτό- για την ανάγκη να αυξήσουμε στη χώρα μας τους μισθούς και είναι κάτι το οποίο το ακούω συχνά από νέα παιδιά. Σπουδάζουν, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι οι μισθοί που παίρνουν είναι ακόμα χαμηλοί. Εμείς ξέρουμε, φίλες και φίλοι, πώς να αυξήσουμε τους μισθούς και, όταν σας λέω ότι θα πάμε το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ, ξέρουμε πώς θα το κάνουμε πράξη. Όχι με ντιρεκτίβες, όχι με υπουργικές αποφάσεις, αλλά προσελκύοντας επενδύσεις, δίνοντας χώρο στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Από τη μικρή επιχειρηματικότητα, τα ωραία καταστήματα τα οποία ανοίγουν εδώ στα Γιάννενα, μέχρι τις μεγάλες επενδύσεις που μπορούν να έρθουν στην περιοχή μειώνοντας την ανεργία. Έτσι αυξάνονται οι μισθοί και να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά τα οποία θα αποφοιτήσουν από τα καλά δημόσια πανεπιστήμιά μας θα αποφοιτήσουν με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα τους κάνουν να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας.

Θέλω να πω κάτι για τη ΔΑΠ μας και για τις φοιτητικές μας οργανώσεις. Η ΔΑΠ ήταν πάντα πρωτεργάτρια στην ανάγκη του εκσυγχρονισμού του δημόσιου πανεπιστημίου. Εμείς είμαστε με τις βιβλιοθήκες κι όχι με τις βαριοπούλες. Η ΔΑΠ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Αυτή, όμως, η παραγωγική Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε, μια Ελλάδα η οποία θα αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη, έχει και την άλλη της όψη. Και η άλλη της όψη είναι η κοινωνική Ελλάδα, είναι η Ελλάδα που φροντίζει τους πιο αδύναμους και είναι η Ελλάδα η οποία φροντίζει να επενδύει το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Εκτός από την παιδεία, όπου έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια ακόμα για τα πανεπιστήμιά μας, να τα κάνουμε πραγματικά εξωστρεφή, να τα ανοίξουμε στον κόσμο, να μπορούν τα πανεπιστήμια να δημιουργούν ξενόγλωσσα προγράμματα και να εισάγουμε φοιτητές αντί να εξάγουμε φοιτητές, να μπορούμε να φέρνουμε εμείς φοιτητές στην πατρίδα μας να σπουδάζουν εδώ. Εκτός από αυτά που θέλουμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι, στην παιδεία, έχω ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για το τι πρέπει να κάνουμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να πω κατ’ αρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στους γιατρούς μας, στους νοσηλευτές μας, σε όλα τα στελέχη της υγείας που κράτησαν όρθια την κοινωνία εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού.

Αυτή η πρωτοφανής υγειονομική περιπέτεια ανέδειξε τις αδυναμίες του ΕΣΥ, ανέδειξε, όμως, και τα ισχυρά του χαρακτηριστικά. Χρέος μας τώρα είναι να επενδύσουμε σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως του πού θα βρίσκονται. Είτε είναι στα Γιάννενα είτε είναι σε ένα απομονωμένο χωριό των Τζουμέρκων ή του Ζαγορίου. Αυτό ξεκινάει, φίλες και φίλοι, με τη δέσμευσή μου να προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές σε ορίζοντα τετραετίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διότι, ναι, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις, πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε την αλήθεια κατάματα. Στενοχωριέμαι κάθε φορά που έρχεται ένας συμπολίτης μας και μου λέει «πρέπει να περιμένω μήνες για να κάνω ένα τακτικό χειρουργείο». Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε, πρέπει να παρέμβουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει. Έχετε δύο εξαιρετικά νοσοκομεία εδώ και θέλω να γνωρίζετε ότι σε ορίζοντα τετραετίας και τα δύο νοσοκομεία σας θα έχουν εκσυγχρονισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα επείγοντα περιστατικά με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό το οποίο γίνεται σήμερα.

Όμως, δεν είναι μόνο το τι θα κάνουμε στα νοσοκομεία μας. Είναι τι θα κάνουμε στα κέντρα υγείας μας, είναι τι θα κάνουμε στο επίπεδο της πρόληψης, του Προσωπικού Γιατρού, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τρέχουν όλοι στα νοσοκομεία όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά πώς η πρωτοβάθμια φροντίδα θα μπορεί να είναι ένα «ανάχωμα» υγείας για όλους τους πολίτες. Βέβαια να πω και μία κουβέντα για ένα θέμα το οποίο μας έχει πληγώσει αρκετά τελευταία, για εκείνες τις λίγες περιπτώσεις όπου το ΕΚΑΒ δεν κατάφερε να φτάσει στην ώρα του και δυστυχώς θρηνήσαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ κατ’ αρχάς. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Για κάθε τραγικό περιστατικό υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις που οι άνθρωποι φτάνουν στην ώρα τους στα νοσοκομεία. Όμως, πρέπει και εδώ να βελτιωθούμε και πρέπει να βελτιωθούμε χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία και όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι μια δέσμευση την οποία είχα αναλάβει πριν από ένα χρόνο και κάτι, στη μνήμη ενός νέου παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα στα Τζουμέρκα, του Ερμή Θεοχαρόπουλου, να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο σύστημα διάσωσης με ευέλικτα ελικόπτερα τα οποία θα είναι στελεχωμένα με ιατρικό προσωπικό, με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική.

Έχει ήδη ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε έξι τέτοιες βάσεις ελικοπτέρων που θα επικουρούν το έργο του ΕΚΑΒ και θα μπορούν να κάνουν μία διάσωση, ας πούμε, σε ένα ορεινό χωριό, όπου το ασθενοφόρο δεν μπορεί να φτάσει πολύ σύντομα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον σύγχρονο τρόπο παροχής άμεσης βοήθειας αλλά έτσι αντιλαμβανόμαστε, φίλες και φίλοι, και τη σύμπραξη του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Διότι θέλω εδώ να μου επιτρέψετε να αποδομήσω το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην απελπισία του τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι «θα ιδιωτικοποιήσουμε», λέει, «το ΕΣΥ». Το τι έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες δεν περιγράφεται. Ότι περίπου θα αφήνουμε τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς να πεθαίνουν στα νοσοκομεία γιατί δεν θα τους δίνουμε φάρμακα γιατί δήθεν τα φάρμακα αυτά είναι ακριβά.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα γίνει ένα πανίσχυρο εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί οι οποίοι μας ασκούν σήμερα κριτική προφανώς δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι επί δικών μας ημερών εγκρίθηκαν παραπάνω από 200 καινούργιες θεραπείες κατά του καρκίνου με σύγχρονα και πολύ ακριβά φάρμακα. Κανένας ασθενής με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ να στερηθεί κανένα φάρμακο, όσο ακριβό κι αν είναι, εάν είναι η γνώμη τού γιατρού ότι πρέπει να πάρει μια τέτοια θεραπεία. Συντάξεις. Για τις συντάξεις, ξέρετε, μερικές φορές ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Όταν ήρθαμε στα πράγματα γνωρίζετε πολύ καλά ότι χρειάζονταν τρία και τέσσερα χρόνια για να βγει μια σύνταξη. Σήμερα, ναι, οι συντάξεις βγαίνουν σε δύο με τρεις μήνες. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, να μην ταλαιπωρούμε άδικα τους συνταξιούχους.

Αλλά δεν διορθώσαμε μόνο το σύστημα απονομής των συντάξεων. Δώσαμε για πρώτη φορά σημαντικές αυξήσεις στους συνταξιούχους μετά από 12 χρόνια. Η δική μας κυβέρνηση έδωσε αυξήσεις σχεδόν 8% και η δική μας κυβέρνηση αντιμετώπισε και τον τραγέλαφο της προσωπικής διαφοράς. Και είμαι εδώ για να σας ξαναπώ ότι όσοι συνταξιούχοι δεν είδατε αύξηση στις συντάξεις σας λόγω της προσωπικής διαφοράς, να ξέρετε ότι θα εξακολουθείτε να έχετε στήριξη από το κράτος εώς ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι πολλά. Δύσκολα τα συγκρατούμε. Δείτε, παραδείγματος χάρη, την ψηφιακή επανάσταση, το gov.gr. Όταν ήρθαμε εμείς στην διακυβέρνηση της χώρας ουσιαστικά η δυνατότητα επικοινωνίας με το κράτος ήταν μέσα από ταλαιπωρία και ουρές. Αυτό το καταργήσαμε.

Τώρα όμως έχουμε την επόμενη φάση του gov.gr. Και έχουμε την επόμενη φάση της συνολικής αναδιάταξης της Δημόσιας Διοίκησης. Κρατήστε μία φράση, την οποία δεν διαπραγματεύομαι όταν πρόκειται για τις παρεμβάσεις μας στον δημόσιο τομέα: αξιολόγηση παντού, αξιοκρατία παντού. Οι καλύτεροι στις καλύτερες θέσεις και οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι επιβραβεύονται και με πρόσθετους μισθούς. Θα αυξήσουμε κατά 500 εκατομμύρια τις δαπάνες για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και, ναι, θα στηρίξουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τις οικογένειες με παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει σήμερα ένα συγκροτημένο σχέδιο κατά της μάστιγας της υπογεννητικότητας και της συρρίκνωσης του ελληνικού λαού. Θέλουμε να στηρίξουμε κυρίως τις εργαζόμενες μητέρες. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο σήμερα για μια γυναίκα η οποία εργάζεται, ταυτόχρονα να κάνει παιδιά. Γι’ αυτό και δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στα προγράμματα των βρεφονηπιακών σταθμών, στο ολοήμερο νηπιαγωγείο, στην ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου. Αυτές είναι πολιτικές που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να κάνουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιδί με μεγαλύτερη άνεση από ό,τι το κάνουν μέχρι σήμερα.

Όμως, φίλες και φίλοι, η πολιτική μας δεν εξαντλείται μόνο στο τι γίνεται εντός των τειχών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αν για κάτι είμαι υπερήφανος είναι ότι όταν βγαίνω πια στο εξωτερικό η γνώμη της Ελλάδος μετράει. Δεν μας κοιτούν πια σαν να είμαστε ο φτωχός συγγενής. Και ναι, η φωνή της Ελλάδος ακούγεται από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τις Βρυξέλλες, και ακούγεται με αυτοπεποίθηση. Αυτή η πολιτική της ισχυρής Ελλάδος, με μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, η οποία αντιλαμβάνεται τον γεωπολιτικό ρόλο και την θέση της Ελλάδος, πρέπει να συνεχιστεί. Είναι ίσως το πιο σημαντικό ζητούμενο σε αυτή την κάλπη. Διότι, όπως ξέρετε, εξακολουθούμε να είμαστε σε μία γειτονιά δύσκολη, με έναν απρόβλεπτο γείτονα και η πατρίδα μας πρέπει να είναι ισχυρή. Και η εξωτερική μας πολιτική έχει συγκεκριμένες βάσεις, συγκεκριμένα θεμέλια, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα.

Πρώτο και σημαντικότερο: η διαρκής ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. Το 2025 θα παραλάβουμε την πρώτη από τις τρεις φρεγάτες Belharra και το 2028 θα παραλάβουμε τα πρώτα F-35, τα οποία θα μας δώσουν στρατηγική υπεροχή στον αέρα.

Δεύτερο θεμέλιο της πολιτικής μας, η οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών. Η Ελλάδα την τελευταία τετραετία κατάφερε και έχτισε αυτές τις συμμαχίες, όχι μόνο με νέους συμμάχους στις χώρες του Κόλπου. Ενίσχυσε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ. Και κυρίως απέδειξε ότι είναι ο αναντικατάστατος παράγοντας σταθερότητας σε μία ασταθή γεωπολιτική γειτονιά όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Και τρίτη παράμετρος αυτής της ισχυρής πολιτικής, και αρκετά επίκαιρης λόγω των τραγικών πρόσφατων συμβάντων, είναι μία στιβαρή αλλά δίκαιη πολιτική ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα. Η χώρα έχει σύνορα στον αέρα, στη θάλασσα, στην ξηρά, απέδειξε ότι τα σύνορα αυτά μπορεί και ξέρει να τα φυλάει. Αυτή την πολιτική θα την ακολουθήσουμε γιατί είναι η σωστή πολιτική για την εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά τολμώ να πω ότι είναι και η σωστή πολιτική από πλευράς ανθρώπινης φροντίδας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Διότι, φίλες και φίλοι, εμείς συντρίψαμε τα κυκλώματα των διακινητών στο Αιγαίο και όσο λιγότερες βάρκες φεύγουν από τις ακτές της Τουρκίας -γιατί ξέρουν ότι δύσκολα θα φτάσουν σε ελληνικά νησιά- τόσο λιγότεροι άνθρωποι τελικά βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Αυτό το οποίο δεν μας λένε οι ανθρωπιστές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πάρει σβάρνα τα «παράθυρα», είναι ότι μεταξύ του 2015 και του 2019 πνίγηκαν στο Αιγαίο τριπλάσιοι άνθρωποι σε σχέση με το πόσοι έχασαν τη ζωή τους από το 2019 μέχρι το 2022, ακριβώς επειδή λιγότερες βάρκες έφευγαν από τις ακτές της Τουρκίας. Και οι δήθεν ανθρωπιστές, που κόπτονται για την αξία της ανθρώπινης ζωής, ήταν αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν -υποκριτές όντως- ήταν αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν τα κάτεργα της Μόριας. Και καταδικάστηκε η χώρα πριν από λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στη Μόρια. Συνθήκες που τις προσομοίαζαν περίπου με βασανιστήρια.

Ας μην μας κουνάνε, λοιπόν, αυτοί το δάχτυλο και ας σταματήσουν επιτέλους να στοχοποιούν το Λιμενικό μας. Και να αναγνωρίσουν ότι ο κύριος υπαίτιος για την τραγωδία που έγινε στην Πύλο ήταν οι άθλιοι διακινητές και όχι το Λιμενικό, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής προσπάθησε να σώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε. Διάβαζα και για το φράχτη στον Έβρο, μία κουβέντα μόνο για τη «μικρή Μαρία». Ναι, τη «μικρή Μαρία». Τη θυμάστε τη «μικρή Μαρία», έτσι; Όταν διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό ανερυθρίαστα για ένα περιστατικό το οποίο δεν υπήρξε ποτέ, ένα ψέμα.

Όποτε βρίσκουν ευκαιρία να διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό, το κάνουν συστηματικά και μετά αγανακτούν όταν τους λέμε «εθνική εξαίρεση». Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί και σήμερα ακόμα ο κ. Μουζάλας, ο οποίος διαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο του προσφυγικού επί ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε; Ακούστε το αυτό, έχει ενδιαφέρον: «Όταν πέσει ο φράχτης στον Έβρο θα αισθανθώ την ίδια χαρά που αισθάνθηκα όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου». Του λέω, λοιπόν, ο φράχτης στον Έβρο δεν πρόκειται να πέσει, γιατί επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο δεν θα πέσει, αλλά θα ολοκληρωθεί το έργο.

Αυτή, λοιπόν, η στιβαρή πολιτική είναι η πολιτική η οποία μας επιτρέπει και απέναντι στην Τουρκία αύριο, από θέση ισχύος όμως και όχι από θέση αδυναμίας, να μπορέσουμε να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε αν μπορούμε να επιλύσουμε το χρόνιο ζήτημά μας, τη μεγάλη μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδος δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αλλά αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με τους σωστούς όρους και πρέπει να γνωρίζει η Τουρκία ότι υπάρχουν μία σειρά από θέματα τα οποία δεν πρόκειται να δεχτώ να συζητήσω με την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα αποστρατικοποίησης των νησιών και η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ναι, η Ελλάδα επίσης δεν συζητά με την Τουρκία ζητήματα που αφορούν την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι Έλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες και πρέπει να απολαμβάνουν, απολαμβάνουν και θα απολαμβάνουν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή με όλους τους χριστιανούς συμπολίτες τους στη Θράκη.

Είναι πραγματικά πολύ-πολύ στενάχωρο να βρισκόμαστε σήμερα στη θέση να συζητάμε δημόσια και να ζητάμε, προσέξτε, από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το αυτονόητο. Τι είναι αυτό; Να ζητήσει από τους δύο εκλεγμένους βουλευτές του να δηλώσουν πολύ απλά ότι σέβονται τη Συνθήκη της Λωζάνης και ότι στη Θράκη υπάρχει μουσουλμανική και όχι «τουρκική» μειονότητα. Είναι τόσο απλό. Εσείς αναρωτηθείτε γιατί δεν το κάνουν και γιατί ο κ. Τσίπρας, που θα έρθει να μιλήσει σε λίγο εδώ, στα Γιάννενα, εξακολουθεί να τους καλύπτει. Όλοι τα γνωρίζουν αυτά, φίλες και φίλοι, όλοι τα γνωρίζουν.

Αλλά, όπως σας είπα, ο σκοπός μας τώρα είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να μην ασχοληθούμε με τον αντίπαλό μας και να πάμε μαζί αυτές τις λίγες μέρες που έμειναν μέχρι τις κάλπες να δώσουμε τη μάχη, να πείσουμε συμπολίτες μας, όχι αυτούς που μας ψήφισαν -αυτοί που μας ψήφισαν θα μας ξαναψηφίσουν, πιστεύω- αλλά να πείσουμε και αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην μας ψήφισαν ότι πράγματι αξίζει να μας εμπιστευτούν. Ακριβώς γιατί η χώρα χρειάζεται την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση.

Και καθώς ο πήχης της αυτοδυναμίας μπορεί να ανεβαίνει -θα έχουμε στη Βουλή έξι, επτά, οκτώ κόμματα- αυτό σημαίνει ότι και το δικό μας ποσοστό πρέπει να ανέβει. Χρειαζόμαστε την επόμενη ημέρα σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θα την έχουμε, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Και σε όσους ανησυχούν, ανησυχούν κάποιοι «μην είναι», λέει, «παντοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και ασύδοτος ο Μητσοτάκης», τους λέω λοιπόν ότι παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Εσείς είστε κυρίαρχοι, οι κυρίαρχοι πολίτες, οι οποίοι ελεύθεροι και δημοκρατικά προσέρχονται στις κάλπες και καθορίζουν τις τύχες τις δικές τους και τις τύχες τού τόπου τους.

Αλλά δεν σας κρύβω, φίλες και φίλοι, ότι το μεγάλο ποσοστό το οποίο συγκεντρώσαμε σίγουρα μας αιφνιδίασε ευχάριστα. Όμως θέλω να ξέρετε ότι όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό το οποίο συγκεντρώνουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος το οποίο πέφτει στους ώμους μας. Και στους δικούς μου και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα είναι ολοένα και περισσότεροι στην επόμενη Βουλή. Και αυτό το βάρος ισοδυναμεί με ευθύνη. Θα μας δώσετε στην κάλπη της Κυριακής μια ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την πατρίδα. Μια αυτοδύναμη εντολή να αλλάξουμε την πατρίδα. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα: ότι αυτή την εμπιστοσύνη την οποία μου δείχνετε, αυτή την αγάπη που μου δείχνετε, αυτή την εκτίμηση την οποία δείχνετε στην παράταξή μας, δεν πρόκειται να την προδώσω.

Στις 26 Ιουνίου θα σηκώσουμε τα μανίκια, θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Θα δουλέψουμε για τα μεγάλα, θα δουλέψουμε για τα μικρά, θα συνεργαστούμε με την Περιφέρεια, με τον Δήμο. Έχουμε εξάλλου εδώ πολλές εκκρεμότητες τις οποίες πρέπει ακόμα να ολοκληρώσουμε. Το δρόμο Γιάννενα-Κακαβιά, έχει περάσει μέσα από «σαράντα κύματα» αλλά θα τον κάνουμε πράξη, θα τον φτιάξουμε τον δρόμο αυτό. Το στρατόπεδο Βελισσαρίου -είχα την ευκαιρία να περάσω πριν από λίγο- θα αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Πάρκο Τεχνολογίας το οποίο θα είναι τόσο σημαντικό για τα Γιάννενα, για να μπορέσουν να αποκτήσουν, επιτέλους, έναν χώρο που να προσελκύει εταιρείες. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα θα τα κάνουμε πράξη μαζί. Αλλά, όπως σας είπα, μία προϋπόθεση υπάρχει για να γίνουν όλα αυτά: 25 Ιουνίου, το βράδυ, ο χάρτης της Ελλάδας γαλάζιος, πανίσχυρο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στις 25 ψηφίζουμε, 26 σηκώνουμε μανίκια και πάμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα δυνατά, μπροστά.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ για την εκτίμηση σας. Ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάδος. Θα είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα η 25η Ιουνίου, με γαλάζιο ουρανό και με την Νέα Δημοκρατία τη μεγάλη νικήτρια των εκλογών.Να είστε καλά, στο επανιδείν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την έκθεση ψηφιακής τέχνης Plasmata II της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που φιλοξενείται στην παραλίμνια διαδρομή των Ιωαννίνων. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, και ενημερώθηκε για τα μηνύματα της έκθεσης και τον στόχο των διοργανωτών να συνδυάσουν την καλλιτεχνική έκφραση με το φυσικό περιβάλλον της λίμνης Παμβώτιδας.





